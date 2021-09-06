哈利梅根提議帶女兒回英　王室：厚顏無恥！

▲ 英國哈利王子夫婦希望能帶女兒莉莉貝回英國見女王。圖為長子亞契。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國哈利王子（Prince Henry）的妻子梅根（Meghan）6月時生下女兒，並取名莉莉貝（Lilibet），這同時也是女王的小名，兩人希望能回英國，讓女王看看剛出生的小孫女，消息一出，震驚許多王室成員，畢竟夫妻上節目批評皇室的畫面還歷歷在目，現在又提出這種要求，讓王室覺得相當厚臉皮。

根據《太陽報》報導，如果兩人確定帶著孩子回到英國見女王，這將是自2020年3月離開王室後首次返回英國，雖然哈利夫婦過去的言論行為有損皇室威嚴，但女王仍然非常喜愛哈利王子，也想見孫子和孫女。哈利王子為了即將受洗的莉莉貝，曾打電話回家，表示「受洗地點會在溫莎堡（Windsor Castle）」。

報導中提到，消息人士透露，這個提議已經讓許多人傻眼，「他們可能真的想見女王，但結合之前的行為，還是令人生氣。」目前王室的工作人員還未作出回應。

據了解，兩人接受美國的歐普拉（Oprah Winfrey）專訪時，在節目上抨擊英國皇室，梅根也曾在出版書《尋找自由》（Finding Freedom）更新版中爆料秘辛。哈利也即將出版回憶錄，王室不敢掉以輕心。

消息指出，王室正在討論，今年耶誕節是否應該邀請哈利和梅根，因為去年他們拒絕了；同時，對於梅根私自選用女王小名作為愛女的名字，也引發爭議。