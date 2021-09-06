燒345億辦「東奧+帕運」虧爆！　日本拚申辦2030冬季奧運

▲東京帕運會已在5日順利落幕。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

隨著東京帕運會5日順利閉幕，本屆東京奧運與帕運會也正式落幕。日本政府為了本屆奧運會與帕運會一共砸了1375億日幣（約新台幣345億元），修建6個場館，然而受到空場舉辦原因影響，如今預計只剩1個場館有可能盈利。儘管如此，日本仍然有意以札幌市名義申辦2030年的冬季奧運，甚至不排除再度申辦夏季奧運的可能。

根據《富士新聞網》報導，東京奧運、帕運組織委員會長橋本聖子表示，2020東奧與帕運會替日本與東京留下了豐富的遺產，希望在10年後、20年後，日本可以更以本屆奧運會為榮，也希望藉此達成真正的社會變革。她也提到，這一次成功地實現「安全最優先」的標準，並且在沒有大問題的情況下成功落幕。

對於北海道札幌市有意申辦2030年的冬季奧運，橋本聖子表示，「無論如何都希望成功取得申辦權。」不僅如此，她也強調，如果情況允許，希望不久的將來，日本也能再度主辦夏季奧運。

▲日本有意申辦2030冬季奧運。（圖／路透）



根據《日本放送協會》報導，日本當局一共花費1375億元（約新台幣345億元）修建有明巨蛋、東京水上運動中心、海之森水上競技場、輕艇激流中心、大井曲棍球競技場以及夢之島公園射箭場等6個場館，但根據目前預估，僅有「有明巨蛋」能夠盈利，其餘5個場館都將面臨巨額赤字。

事實上，本次大會受到新冠疫情影響，全面取消觀眾入場，以空場形式舉辦，導致原先預計的900億日幣（約新台幣226億元）門票收入全都打水漂，也讓已經延期1年的東京奧運的赤字更將嚴峻。

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