中秋柚子怎麼挑？ 營養師曝「4款柚子」營養價值

▲中秋節即將來臨，你想好要吃哪種柚子了嗎？（示意圖／ETtoday資料照）



生活中心／綜合報導

中秋節即將來臨，除了烤肉、吃月餅之外，「柚子」更是不可或缺的應景水果，營養師高敏敏在臉書粉專PO文表示，柚子含有幫助排便的膳食纖維，以及維他命B1、B2與維他命C，不僅可以養顏美容，還能中和自由基，減少烤肉過多致癌物質，並提供「4款柚子」的營養價值給民眾參考。

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▲營養師高敏敏在臉書粉專PO文分享，「4款柚子」的營養價值。（圖／高敏敏營養師提供）



#紅肉西柚

熱量：48kcal

膳食纖維：1.6g

維生素A總量： 1150IU

維他命C：31.2mg

礦物質鉀：135mg

#西施蜜柚

熱量：38kcal

膳食纖維：1.3g

維生素A總量： 0IU

維他命C：57.8mg

礦物質鉀：175mg

#白柚

熱量：36kcal

膳食纖維：1.2g

維生素A總量： 0IU

維他命C：54.5mg

礦物質鉀：151mg

#文旦

熱量：31kcal

膳食纖維：1.3g

維生素A總量：0 IU

維他命C：51.1mg

礦物質鉀：132mg

高敏敏說明，以家裡小顆的老欉文旦來說，大約6瓣是100g，將近2/3顆的果肉才33大卡，如果是大顆一點的白柚、紅柚、蜜柚，就大約抓3瓣左右就有圖片中的熱量，若是不知道怎麼記計算，就把柚子放進飯碗裡，8分滿碗就是一份水果大約60大卡，總之適量吃對身體健康好處多多。