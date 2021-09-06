Delta在巴西「攻擊力下降」？確診和死亡呈跌勢　2大關鍵曝光

▲巴西防範Delta變種病毒的表現優於大部分歐美大國，專家分析2大關鍵原因。圖為巴西護理師接種科興疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

Delta變異株是目前已知傳染力最強的新冠變種病毒，然而，巴西政府發現，Delta雖然在2大城市聖保羅與里約熱內盧流行，卻沒有導致確診病例或住院人數大幅增加。另外在南美洲的智利、哥倫比亞和祕魯也有類情似情況，對此，專家提出2大可能的「關鍵因素」。

巴西聖保羅市政府聲明，儘管Delta變異株約占新增病例7成，但首府公立醫療系統未受嚴重衝擊，且平均病例自6月起開始穩定下降。里約熱內盧的Delta則約占9成病例，8月初一度出現高峰，但在最後1周疫情趨緩。巴西全國確診、死亡人數呈現跌勢，8月分別減少35％病例與32％死亡，境內陸續解封。

聖保羅大學熱帶醫學研究所（IMT-USP）病毒學家李威（José Eduardo Levi）分析，相較英國、以色列與美國的第3波疫情暴增，Delta變種在巴西的情況確實特殊。儘管尚未有研究證實，但李威提出2大關鍵因素，其一是首見於巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯的Gamma變異株曾於3、4月在巴西大流行，比起英國Alpha變異株提供的自然反應，由Gamma產生的自然反應可能為巴西人提供了更有效對抗Delta的交叉保護。

▲一批中國科興生物公司生產的新冠疫苗4月19日運抵巴西聖保羅國際機場。（圖／路透）

另一項因素可能是，巴西最早且最廣泛使用的是中國科興生物和聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作開發的不活化疫苗（滅活疫苗）CoronaVac，但以色列與美國大多使用mRNA技術疫苗，有別於實證數據所指，巴西人對Delta的保護力似乎較高。

李威指出，南美洲的智利、哥倫比亞和祕魯今年經歷感染高峰，卻也沒有出現Delta引發病例暴增的情況，原因可能與當地其他的變種病毒株有關。其中智利的情況更引人關注，智利基本上只使用中國科興的CoronaVac疫苗，雖然也有出現Delta病例，但境內強勢的2支主導變異株是首見於秘魯的Lambda和哥倫比亞的Mu。

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