日本「疫苗大臣」角逐下屆首相　河野太郎爆夯民調奪冠！

▲河野太郎在多份民調中取得領先。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本行政改革大臣兼疫苗大臣河野太郎表態出馬29日的自民黨總裁選舉，角逐下屆日本首相，而在目前已經表態參選的名單中，河野太郎在《共同通信社》與《讀賣新聞》的民調中都取得最高支持度。事實上，河野太郎曾在美求學，英語流利，由於經常以活潑搞笑的風格在推特上與網友互動，因此擁有大批粉絲，光是在推特就有236萬人追蹤。

日本首相菅義偉3日閃電宣布將不會參加下一屆自民黨總裁選舉，也就是放棄連任機會，震驚各界。不過河野太郎、前總務大臣高市早苗、石破茂、岸田文雄也已先後表態參選。《共同通信社》4、5日針對全日本實施緊急電話民調，結果顯示，河野太郎以31.9%的支持率奪冠，其後則分別為石破茂的26.6%、岸田文雄的18.8%，剩下皆未超過10%。

根據《讀賣新聞》4、5日舉行的緊急全國民調，河野太郎依舊以23%的支持率奪冠，其次則是石破茂的21%、岸田文雄的12%。

▲河野太郎曾任外務大臣與防務大臣。（圖／達志影像／美聯社）



現年58歲的河野太郎出生政治世家，畢業於美國喬治城大學，英語流利，曾任外務大臣與防衛大臣。事實上，早在2020年前首相安倍晉三因病請辭時，他就曾有意參選，但當時一度被副首相兼財務大臣的麻生太郎勸退，如今則是在取得麻生的同意下，表態出馬。

事實上，河野太郎一直以來都是首相的熱門人選，作風開放的他從不掩飾自己的野心，但卻因此引起部分黨內元老的警惕。不過自從河野太郎宣布參選後，菅義偉也表態支持。不僅如此，河野太郎在年輕選民中擁有大批粉絲，具有超高人氣，被視為此次首相的最有力人選。

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