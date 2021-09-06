塔利班「自己埋的炸彈」找不到　求聯合國排雷小組幫忙定位、拆除

▲ 塔利班過去為打擊政府軍，設置許多炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班8月閃電掃蕩政府軍，15日攻下首都喀布爾，完全統治國家。《美國有線電視新聞網》（CNN）披露，他們正向聯合國排雷行動小組尋求幫助，以求定位與清除戰爭遺留的爆炸物，包括過去他們自己埋下的炸彈。

CNN報導，聯合國駐阿富汗排雷行動小組負責人赫斯洛普（Paul Heslop）在阿富汗淪陷不久前離開喀布爾，目前人在英國約克郡，正設法回到阿富汗，希望繼續進行掃雷行動。

赫斯洛普說明，「這個國家到處都是戰爭遺留的爆炸物」，除了塔利班為擾亂政府軍行動而埋下的土製炸彈，還有武裝衝突後常見的遺留物，包括作戰中使用的手榴彈、火箭、砲彈等。

諷刺的是，塔利班如今卻求助於聯合國，以清除當初他們自己設置的土製炸彈。赫斯洛普預計未來幾天內與一名塔利班代表通電，討論如何展開行動，「目前在阿富汗的排雷小組約有40%正在工作，我們希望9月底能將此一比例恢復至80%至90%。」

由於其中一個排雷小組由女性組成，赫斯洛普正向學者與神學家求助，以了解塔利班對可蘭經（古蘭經）的解讀，以及伊斯蘭律法（Sharia）對塔利班的意義、對婦女的影響，尋求讓女性成員有條件繼續工作的方法，例如讓她們在丈夫、父親或兄弟陪伴下工作的折衷方案。

CNN指出，若赫斯洛普回到喀布爾，女性排雷隊員也能繼續工作，這對其他有意在阿富汗拓展業務的雇主來說，可能成為十分有用的案例。

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