雪乳妹「霸氣乾杯」爆紅！啤酒溢出流滿身　大螢幕轉播全場嗨翻

記者吳美依／綜合外電報導

美國網球公開賽（US Open）正在進行中，一位辣妹球迷卻意外爆紅，她3日晚間在紐約市法拉盛草原公園（Flushing Meadows）觀賽，二度登上球賽轉播的大螢幕鏡頭，而且每次都「霸氣乾杯」致敬，儘管啤酒不小心溢出嘴角，流滿全身，卻仍引發全場歡呼。

▲雪乳妹看球賽，霸氣乾杯爆紅。（圖／翻攝Twitter@theDYNAMICS）

影片中，辣妹一發現自己登上鏡頭，開心地高舉雙手歡呼，並且為了炒熱氣氛，咕嚕咕嚕地把整杯啤酒灌完，而且表情超滿足，立刻引爆全場歡呼，雖然有幾滴從嘴角流出來，仍不減大家的興致。

CHUG, CHUG, CHUG



It's a party in Armstrong! pic.twitter.com/jGUWFXmTSI — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

在球賽第五局，也就是最後一局時，鏡頭再度鎖定這位球迷。此時，球評興奮地說，「她要再來一次囉」，他看著辣妹再度一口乾掉整杯啤酒，過癮地高喊，「幹得好！」

這位球迷「真性情」的模樣在網路上爆紅，影片累積超過65萬次觀看。許多網友紛紛留言，「這是本屆美網公開賽目前最精彩的時刻」、「在球場上炒熱氣氛就該這麼做！」也有人開玩笑地說，陪同辣妹一起來看比賽的男子「如果沒有立刻跟她求婚，他一定是個笨蛋！」

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