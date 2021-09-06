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千人滯留阿富汗！塔利班阻6包機撤離　加州妹：戰士逐戶搜美國人

▲▼ 2021年9月3日，阿富汗北部的馬札爾沙里夫機場（Mazar-i-Sharif International Airport）主航廈附近，可以看到6架商用飛機。 。（圖／路透）

▲2021年9月3日，阿富汗北部的馬札爾沙里夫機場（Mazar-i-Sharif International Airport）主航廈附近，可以看到6架商用飛機。（圖／路透，下同

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗如今仍有約1000人5日仍滯留當地，這已是他們等待撤離的第5天，而美國眾議員麥考爾則稱，阿富汗阻止6架撤離班機起飛，更把乘客形容為人質。另外，目前身在喀布爾的美國加州女子宣稱，塔利班成員曾阻止她前往機場，且美軍撤離後，他們正挨家挨戶敲門，目標就是要找美國人。

共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）5日向福斯新聞透露，有6架載著美國人、阿富汗翻譯的撤離包機，如今受困阿富汗第4大城馬札爾沙里夫（Mazar-i-Sharif）機場，就因為未獲塔利班許可才無法起飛，「塔利班把他們扣著當人質，提出要求」，且深信塔利班要的是美方完全承認。

依據紐約時報取得的消息，截至5日，約有1000人仍滯留在阿富汗，其中包含持有美國等國家簽證的美國人及阿富汗人，這已經是一行人受困當地的第5天，如今還在等待塔利班批准撤離班機起飛。不過關於「人質」一說，現已有多方反駁。消息指出，這些班機早已獲得必要許可，目前等待塔利班最後批准。

目前滯留在阿富汗的美國人，外傳還有200人。現年25歲加州女子娜絲芮亞（Nasria）表示，她是在6月返回阿富汗探親並在當地完婚，但卻遇上塔利班接管阿富汗，決定逃難；然而就在即將進入機場時，她與丈夫就被塔利班擋下，即便出示護照也沒有用。

娜絲芮亞更說，就在美軍撤離後，「（塔利班成員）正在挨家挨戶敲門，看看是否有人有藍色護照（指美國護照）。」

然而塔利班挨家挨戶清算的消息仍接連傳出，甚至一名懷有8個月身孕的前任女警在家中被開槍處決，一旁的丈夫和孩子早被綑綁，只能目睹這一切發生。

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