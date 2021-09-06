幾內亞政變恐衝擊鋁價！全球最大礦藏落軍方手　產量將受影響

▲西非國家幾內亞驚爆軍事政變。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

西非國家幾內亞是鋁土礦（Bauxite）主要生產國，同時也佔據了中國一半以上的鋁（Aluminium）進口。隨著幾內亞在5日傳出軍事政變的消息，市場對鋁土礦未來的供應量表示擔憂，也讓鋁的價格持續飆漲。

據《彭博社》報導，西非國家幾內亞5日驚傳軍事政變，特種部隊陸軍上校頓波雅（Mamady Doumbouya）所帶領的軍隊扣押了總統、廢除憲法、關閉國家邊境，並對全國實施宵禁。幾內亞的政治動盪意外引發人們對輕金屬「鋁」供應和價格的擔憂，因為這個西非國家正是鋁土礦的主要生產國。

▲俄鋁證實，幾內亞的政變會對鋁的產量造成影響。（圖／路透）

幾內亞與澳洲是中國最大的鋁土礦供應國，幾內亞政府數據顯示，該國去年對外出口了8240萬噸鋁土礦，其中大多數被運往中國，後者是全球最大的鋁消費國。鋁土礦是一種重要的含鋁礦物，它含有約60%的氧化鋁，是製造鋁的原材料。

在過去1年中，倫敦的鋁價飆漲了約50%，到達10年來的最高水平。然而，Liberum資本公司大宗商品策略主管普萊斯（Tom Price）稱，幾內亞的軍事動盪可能會對鋁和氧化鋁的價格造成巨大影響。

▲幾內亞的錫芒杜山被譽為全球最大的未開發鐵礦石礦藏。（圖／路透）

為了開採幾內亞豐富的礦產和鋁土礦， 俄鋁（RUSAL）等公司投入了大量資金，就連全球最大的開採公司商力拓集團（Rio Tinto）也一直在想辦法，試圖開採幾內亞境內的「全球最大未開發鐵礦石礦藏」錫芒杜山（Simandu）。俄鋁公司發言人拒絕就政變一事發表評論，但該公司證實，政變可能會對產量造成影響。

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