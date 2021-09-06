反抗軍發言人陣亡！　阿富汗傳奇之子：要和塔利班進行和平談判

▲NRFA主要發言人達什帝在與塔利班的戰鬥中身亡。（圖／翻攝自推特／@TOLOnews）

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗反抗塔利班陣營「民族抵抗陣線」（NRFA）5日宣布，主要發言人達什帝（Fahim Dashti）在與塔利班的戰鬥中身亡。NRFA領導人小馬樹德同時在臉書發文表示．他們願意透過宗教學者進行談判，「NRFA原則上同意解決目前的問題，立即結束戰鬥，雙方繼續談判。」

根據《路透社》報導，NRFA在推特發文證實，達什帝（Fahim Dashti）5日在龐吉夏省（Panjshir）和塔利班的戰鬥中遇難，還有另一名將軍札拉（Abdul Wudod Zara）同樣遭襲身亡，「令人遺憾的是，NRFA在今天抵抗壓迫和侵略的神聖戰鬥中失去了兩名同伴。」

Mr. Fahim Dashty, NRF spokesperson, and General Abdul Wudod Zara were killed in war with #Taliban .#PanjshirResistance pic.twitter.com/sYsM9z2Wt8 — Madhurendra kumar (@Madhurendra13) September 6, 2021

據了解，曾當過記者的達什帝在2001年9月9日的自殺攻擊中倖存下來，當時阿富汗傳奇反塔利班戰士馬樹德（Ahmed ShahMassoud）在襲擊中喪生。達什帝死亡前一天才在推特表示，反抗軍勢力與塔利班4日再度交手激戰，但反抗軍擊殺了約600名塔利班戰士，另有1000多名武裝份子被抓或投降。

小馬樹德（Ahmed Massoud）同日在臉書發文表示，「NRFA原則上同意解決目前的問題，立即結束戰鬥，雙方繼續談判。」他們同意透過宗教學者進行談判，但前提是塔利班必須停止對龐吉夏省的攻擊行動，但目前塔利班沒有做出回應。

先前反抗陣營也和塔利班嘗試了幾次會談，但最後都以失敗告終，雙方也都將破局原因歸咎於對方。目前龐吉夏省的狀態不明，雙方都宣稱奪下當地主控權。

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