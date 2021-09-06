打完莫德納出現恐怖變化！他頭髮掉光「狂冒膿包」　醫曝可能原因

▲陳國亮接種莫德納疫苗後開始掉髮。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡66歲男子陳國亮接種莫德納疫苗後出現嚴重脫髮問題，原本一頭茂密有光澤感的烏髮如今早已消失，只剩頭頂上稀疏的幾根細髮。陳國亮聲稱他脫髮的原因與疫苗有關，但大部分的醫生都認為沒有足夠的證據證明兩者的相關性。

據新加坡《聯合早報》等外媒報導，陳國亮於今年3月9日接種了第1劑莫德納疫苗，不久後掉髮問題就開始出現，不過陳國亮未發現狀況，並在4月16日接種第2劑疫苗。沒想到施打第2劑疫苗後，陳國亮的脫髮狀況愈發嚴重，脫髮量越來越大，且頭頂還不時會冒出小膿包，讓他感覺奇癢無比。

陳國亮的妻子黃貴金是最早發現陳國亮謝頂的人。起初，她在臥室梳妝台上發現異常多的頭髮，還以為那些是自己掉落的頭髮，但不久後卻見到丈夫的髮量大幅減少，原本一頭茂密有光澤感的烏髮如今只剩寥寥無幾，頭上白一塊黑一塊的，還有不少光禿禿的小圈圈，才發現事態嚴重。

掉髮問題深深困擾著陳國亮，他無法面對朋友見到他稀疏的頭髮後的驚訝眼神與含蓄的關心，因此越來越少出門。為了找出脫髮的原因，陳國亮自5月起便開始接受治療，他前後看了3位家醫科醫師與1名皮膚科醫師，但醫生們都無法確認他嚴重掉髮的真實原因。

陳國亮指出，當他詢問醫生自己突然脫髮的原因是否與疫苗接種有關時，其中2名家醫科醫師直接推翻了他的假設，1名家醫科醫師不置可否，而皮膚科的醫師則以目前沒有先例為由，表示2者的關聯性難以被確認。陳國亮接受了長達3個月的持續治療與護髮後，頭髮才慢慢長回來。

《聯合早報》隨後就此事採訪了傳染病專家梁浩楠，他表示，陳國亮可能在接種疫苗後，出現「壓力性脫髮」（Telogen Effluvium），導致髮根進入休息狀態、停止生髮，而之前的頭髮也會漸漸掉落，不過這並不屬於疫苗的副作用。

梁浩楠強調，「這些壓力未必來自於心理或精神層面，當免疫系統受到外界刺激時，身體也會做出反應，但患者本身卻不自知」，不過有相關問題的人不必擔心，因為「頭髮最終還是會再長回來的」。

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