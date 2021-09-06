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懷胎8月慘遭清算！塔利班「當家人面前」槍殺女警　滿屋鮮血噴濺

▲▼前阿富汗女警在懷胎8月的情況下，遭塔利般武裝分子闖入家中槍殺，兒子透過影片向國際發聲。（圖／翻攝自推特@AdityaRajKaul）

▲前阿富汗女警在懷胎8月的情況下，遭塔利般武裝分子闖入家中槍殺。（圖／翻攝自推特@AdityaRajKaul）

記者張寧倢／編譯

又傳出塔利班殺害阿富汗平民的消息！據目擊者說法，中部古爾省（Ghor）的塔利班武裝分子挨家挨戶搜索時，闖進一名前任女警的家中，當著丈夫與孩子的面前開槍將她處決。更殘忍的是，這名女警當時已懷有8個月大的身孕，造成一屍兩命的悲劇。

▲▼前阿富汗女警在懷胎8月的情況下，遭塔利般武裝分子闖入家中槍殺，兒子透過影片向國際發聲。（圖／翻攝自推特@AdityaRajKaul）

▲古爾省前女警奈佳兒的一名兒子透過影片向國際發聲。（圖／翻攝自推特@AdityaRajKaul）

根據英國《每日郵報》報導，懷有8個月身孕的奈佳兒（Banu Negar）住在古爾省首府恰赫恰蘭（Chaghcharan，舊稱Firozkoh），在塔利班掌權之前她曾在前政府擔任一名監獄警察。據目擊者說法，塔利班武裝分子4日在當地挨家挨戶搜索，結果有3人闖進了奈佳兒的住處，將她的丈夫、小孩等親屬全捆綁起來，然後在他們的面前槍殺奈佳兒。

外媒描述網路上流傳的照片稱，屋內的牆壁濺滿血跡，奈佳兒的遺體還被毀容。對此，塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujaheed）向BBC表示，塔利班與奈佳兒的死亡無關，「我們知道此事件，我確定塔利班沒有殺她，她的死是出於『個人仇恨』或其他原因，目前正在進行調查。」穆賈希德補充，塔利班已經宣布大赦曾為前阿富汗政府工作的人。

報導稱，儘管塔利班試圖塑造更寬容溫和的形象，但據先前報導，在壓迫性的統治下發生可怕的暴力事件，民眾目睹武裝分子挨家挨戶地搜捕前阿富汗安全部隊的軍人與其西方盟友。月前，第一位從警察學院畢業並獲得碩士學位的阿富汗女警、前內政部刑事調查副局長艾柏特卡爾（Gulafroz Ebtekar）出面表示，塔利班為了阻止她前往喀布爾機場而毆打了她。許多阿富汗婦女走上街頭示威，要求新政府重視女性工作權等基本權利。

▼幾名塔利班武裝分子與官員來到示威現場，阻止抗議者繼續朝總統府方向前進，並試圖驅散人群。

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