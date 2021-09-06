幾內亞爆政變！軍方宣布全國宵禁　急召官員開會：不出席視同叛亂

▲西非國家幾內亞驚爆政變，軍方攻入總統府奪權。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

西非國家幾內亞5日驚爆政變，叛軍宣稱逮捕83歲總統孔戴（Alpha Condé），首領鄧布亞上校（Colonel Mamady Doumbouya）也宣布解散政府、廢除憲法、關閉國家邊境，並且實施全國宵禁。他們也邀請政府官員及部長們6日上午11時召開會議，「任何不出席者，都將被視為對『國家集會和發展委員會』（CNRD）的叛亂」。

孔戴表示，「我們將不再把政治託付給一個人，而是託付給人民。我們只是為了這件事而來，因為拯救國家是軍人的責任。現在也是時候讓我們了解彼此，手牽手坐下來，起草一部能夠適應現實世界、解決問題的憲法了」。

▲幾內亞軍方宣布實施全國宵禁。（圖／路透）



國家電視台稍後報導，軍方宣布，從當日晚間8時起實施全國宵禁，直到另行通知為止。另據《路透社》報導，孔戴的顧問證實逮捕一事，而一名軍官宣稱「前總統」沒有受傷，「我們採取了一切必要措施，讓他能夠獲得醫療照顧，並且與醫師保持聯繫」。

▲幾內亞特種部隊出現在首都柯那基里（Conakry）。（圖／路透）

The President of Guinea, Alpha Condé has been arrested by his military.



A coup is underway in Guinea as you read this & the President has been taken away from the Palace.



Special forces that rebelled against him went to arrest him st the Presidential Palace.#RegisterToVote2023 pic.twitter.com/hZ3jiwn1jL — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) September 5, 2021

▲幾內亞總統疑似遭逮捕的影片也在推特上流傳。

CNN根據目擊者說法以及社群媒體流傳畫面報導，幾內亞首都柯那基里（Conakry）爆發槍戰，居民看見軍隊車輛時大聲歡呼、揮舞旗幟，政府辦公重鎮卡盧姆地區（Kaloum ）也出現大批全副武裝的士兵。此外，孔戴疑似被捕、遭多名士兵包圍的影片也廣為流傳。

非洲聯盟（AU）於5日發表聲明，譴責「奪權」行動，主席齊塞克迪（Felix Tshiseked）以及非盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）要求「立刻釋放總統孔戴」。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也說，「我個人非常關注幾內亞的情勢，我強烈譴責任何武力接管政府的行為，並且呼籲立刻釋放總統孔戴」。

2010年，孔戴在該國52年以來首次總統大選中獲勝，也從2008年起掌權的軍政府手中奪回國家控制權。鄰近國家馬利2020年8月也發生一場政變，軍方強迫民選政府下台。

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