迷糊老爸狂嗑6顆「甲蟲果凍」！才剛誇好吃就GG　天兵反應萬人笑翻

▲天兵老爸誤食6顆甲蟲果凍。非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

起床發現買給愛寵的果凍少了6顆，一問之下才知道代誌大條！一名女子昨天發現放在家中的果凍少了一大半，傳訊息問爸爸「誰吃了果凍啊？」結果爸爸欣然承認，還大讚果凍「好吃！」殊不知剛剛吞下肚的其實是女兒寵物的零食。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出對話，她發現買的整包「黑糖樹凍」剩下一半，整整少了6顆，這是買來給甲蟲吃的食物，正常一天也不會吃到1顆，一夜間少了6顆很可能是家人誤食，於是趕緊傳訊息問爸爸，對方馬上就承認是自己吃的，還一口氣吃了6顆，稱讚「好吃！怕放壞了。」

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▲爸爸緊張地問萬一吃死了怎麼辦。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



原PO看完嚇出一身冷汗，解釋那果凍是給甲蟲吃的，人類不可食用，爸爸得知真相後驚訝直呼「以後別亂放，吃死了怎麼辦！」事後原PO觀察爸爸身體狀況，所幸一如往常的朝氣蓬勃，沒有不適症狀。

貼文曝光1天近萬人按讚，眼尖網友發現，果凍包裝有放上2隻大甲蟲的圖片，爸爸卻還是吃下肚，「他以為是甲蟲口味的果凍嗎」、「可能爸爸以為是甲蟲牌黑糖果凍吧」、「吃多了只怕得糖尿病而已，其實蠻好吃的，乳酸口味很讚」、「我阿公也拿我家狗肉乾去吃，還說怎麼那麼硬」、「小時候養甲蟲有吃過，結果一吃停不下來，原本要給甲蟲吃的，結果都被我吃光光，而且還很貴。」

▼其實對人體沒有傷害。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

