威脅提升！恐有秋颱生成變天時間曝　今午後防大雨

▲菲律賓東方海域有兩個熱帶擾動發展中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

秋颱恐生成！氣象專家吳德榮表示，本周菲律賓東方海域有兩個熱帶擾動發展、且有互相干擾的跡象，已略提升對台灣的威脅。對此，中央氣象局預報員劉沛滕指出，若菲律賓東方海面環境適合發展，可能有熱帶性低氣壓或颱風生成，再觀察2、3天，周五起花東和恆春半島天氣較不穩定有局部降雨。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第13號颱風「康森」（Conson，越南提供，指古蹟）。

劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（6日）仍有些南方水氣，花蓮、台東和恆春半島有些局部降雨，但主要時間在清晨和早上，中午前大部分地區以多雲到晴為主；午後有局部雷陣雨，其中以中南部和各地山區較明顯，有局部大雨情形。

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劉沛滕說，周二至周四太平洋高壓稍微增強，為高溫穩定的天氣，午後雷陣雨範圍越來越小，主要在中南部局部地區和各地山區；周五到周日高壓慢慢減弱，且東南方海面或菲律賓東方有些低壓雲系，周五會慢慢來到東南邊海面，花東和恆春半島天氣較不穩定有局部降雨，午後雷陣雨也可能擴大到西半部和各地山區。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



至於近期是否可能有颱風生成，劉沛滕分析，若環境適合，可能有熱帶低壓或颱風生成，但目前還不是很確定，還要再觀察2、3天；至於其未來動向，周五主要先來到東南邊海面，若往北偏就從琉球過去，也可能從巴士海峽通過，要看到時的位置而定。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，本周菲律賓東方海域有兩個熱帶擾動發展、且有互相干擾的跡象，因此，各國模式模擬不斷調整，但仍存在相當的差異；美國模式（GFS）模擬周五20時，熱帶擾動正通過宮古島、石垣島附近，將向北大迴轉。

吳德榮表示，歐洲系集模式（ENS）模擬周五20時風力能達到8級的機率出現2組極值，一組在台灣東南方海面（最高機率60%至70%），另一組則通過呂宋島進入南海（最高機率50%至60%），影響台灣陸地的機率也略調升到20%至30%之間，顯示此熱帶擾動模擬的調整，已略提升對台灣的威脅。

▼吳德榮說，美國模式模擬周五20時，熱帶擾動正通過宮古島、石垣島附近，將向北大迴轉（下圖左）；歐洲模式模擬周五20時風力能達到8級的機率有2組極值，一組（下圖右圖1）在台灣東南方海面，另一組（下圖右圖2）則通過呂宋島進入南海。 （點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮指出，但因牽涉到兩個熱帶擾動，其間可能有直接或間接的交互作用，模式模擬的不確定性比較大，也常有大幅度的調整，故不應急著下定論，應持續密切觀察。



吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後對流強，在山區發展、擴展至部分平地，需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。



吳德榮分析，周二至周四太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑，桃園以南近山區仍有局部雷陣雨的機率；周五至周日太平洋高壓再減弱，天氣變化的程度，則與熱帶擾動的動向息息相關，有不確定性，需再觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

