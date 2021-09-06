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第一代「麥當勞叔叔」…美國傳奇氣象主播辭世　享壽87歲

▲▼美國傳奇氣象主播、第一代麥當勞叔叔史考特（Willard Scott）去世。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國傳奇氣象主播、第一代麥當勞叔叔史考特去世。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國傳奇氣象主播史考特（Willard Scott）於當地時間4日與世長辭，享壽87歲。在史考特35年的氣象播報生涯中，總是留給觀眾開心果的形象，頗受民眾歡迎。除了主播工作外，史考特也曾經扮演過第一代「麥當勞叔叔」，討喜小丑形象深植人心。

綜合外媒報導，史考特是NBC節目《今日秀》（Today）的資深氣象主播，素來以活潑、歡樂的播報風格而聞名。《今日秀》現任氣象主播羅克（Al Roker）透過社群媒體宣布，史考特在家人的陪伴下平靜離開人世。

史考特出生於1934年，從16歲開始就在華府的一家NBC電台擔任助理工作，之後還陸續主持過兒童電台節目、扮演過兒童節目角色「小丑博佐」（Bozo the Clown）等。1960年代，史考特扮演的小丑表演被一家麥當勞分店業主相中，他也被請去扮演「麥當勞叔叔」（Ronald McDonald），讓他成為第一代麥當勞叔叔。

1967年，史考特開始在華府地區電視台擔任氣象播報員，直到1980年獲得NBC的青睞，開始在《今日秀》上擔任氣象主播，此後憑藉著搞笑歡樂的播報風格，獲得全美觀眾歡迎，直到2015年才從節目中退休。

不過，也並非所有人都欣賞史考特的演出風格，甚至批評他丑角般的演出會毀掉節目。史考特曾向《紐約時報》說，「沒錯，我這輩子都是個小丑，這就是我的表演。」史考特一共在NBC工作65年，其中有35年在《今日秀》中度過。

▼史考特扮演的第一代麥當勞叔叔。（圖／翻攝自推特）

▲▼史考特（Willard Scott）扮演的第一代麥當勞叔叔。（圖／翻攝自推特）

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