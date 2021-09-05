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SAS特種部隊全員變裝！騙過塔利班組織　從戰區撤百公里到喀布爾

▲▼阿富汗婦女須穿著幾乎覆蓋全身的罩袍，才能被允許外出。（圖／達志影像）

▲穿著傳統全身罩袍的阿富汗婦女。（圖／達志影像）

記者王致凱／綜合報導

塔利班組織重新在阿富汗掌權，引發西方國家8月「喀布爾大空運」撤離行動。英國媒體披露，當時有一支20人的英國特種空勤團（SAS）小隊在阿富汗南部執行機密任務，為了在不被塔利班察覺的情況下撤離，全員換裝成伊斯蘭婦女傳統全身罩袍掩人耳目，最終成功抵達喀布爾搭機離開。

英國《每日星報》引述消息人士的說法，8月中旬當塔利班在阿富汗四處攻城掠地時，有一支SAS小隊正派駐在阿富汗南部執行秘密偵察任務，已經在當地停留數個月時間。

當西方國家開始撤離時，這支小隊也收到上級的命令，要求他們立刻終止行動，並且準備撤離至喀布爾，問題是由於政府軍潰敗的太快，當下已經無法派直升機將小隊接回。

所幸這支SAS小隊獲得當地阿富汗反恐警察的幫助。特種部隊人員拋下大部分裝備，只留下武器和彈藥，然後換上阿富汗婦女傳統全身罩袍，乘坐5輛臨時買來的二手計程車，穿越數百公里前往喀布爾。

每當遇到塔利班武裝份子設下的路障時，充當司機的阿富汗反恐警察就會向對方解釋說，車上坐的是幾位女性非常虔誠的伊斯蘭教徒，他們想要到喀布爾去歡迎塔利班重返首都。

消息人士說，「一路上有好幾次情況非常驚險，但及使是塔利班份子，也不願意脫下女人身上的罩袍。」當小隊順利抵達喀布爾後，他們在機場附近棄車改為步行，然後主動向美軍表明身份。

消息人士提到，其中一位SAS士官長走上前，向正在機場大門值勤的美國士兵說，「英國特種部隊行動中」。美軍士兵非常驚訝，將小隊帶往室內，此時SAS成員才全數脫下罩袍，並且與英軍取得聯繫。《每日星報》指出，英國國防部拒絕對特種部隊的行動發表任何評論。

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