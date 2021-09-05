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22歲混血女模墜樓亡　老公爆「暗黑對話」PO她認錯影片

記者鄒鎮宇／綜合報導

捷克、台灣混血的22歲羅姓女模2日晚間墜樓身亡，遺體卡在北市大同區民權西路某社區大樓的管道間，直到4日才被發現。羅女的母親控訴，女兒是被張姓女婿害死。對此，張男也貼出羅女的外遇對話記錄、下跪認錯的影片反擊。

張男5日晚間在臉書發文，表示羅姓妻子與攝影師、演員、導演外遇共3次，還被傳送裸照給富二代，並向男生提出包養的話語等；他強調沒有對羅女施暴，否則對方早就驗傷提告，「她會自殺，純粹只是我提了離婚」。

張男PO出羅女生前的訊息截圖，顯示羅女傳給一名男子銀行帳號，並說「哥哥對我剛剛表現還滿意嗎」、「我也想主人」、「主人下禮拜會先匯一半給我嗎」等曖昧對話，並傳送自拍照給對方。

▲▼張男PO出羅姓妻子外遇的訊息內容。（圖／翻攝張男臉書）

▲▼張男PO出羅姓妻子外遇的訊息內容。（圖／翻攝張男臉書）

▲▼張男PO出羅姓妻子外遇的訊息內容。（圖／翻攝張男臉書）

此外，張男也PO出他拿手機，拍攝羅女跪在地上痛哭的影片，「來，講妳做過什麼」、「講」、「我沒有要發，我要存證，講妳做過什麼」，羅女則哭著說「我用簡訊跟別人聊天，還有上床，傳自己身體的影片」。

針對羅女母親的控訴，張男痛批羅女今天弔唁，但「妳們家屬一個都沒來」，「然後我說一下，我是在保護自己，還是希望各位可以尊重已逝的人謝謝。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼張男全文如下。（圖／翻攝張男臉書）

▲▼快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了。（圖／翻攝張男臉書）

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