全球最便宜米其林星級料理被拔星！　新加坡「了凡油雞」意外落榜

▲許多顧客站在新加坡「了凡油雞飯‧麵」攤位前。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

發跡自新加坡的「了凡油雞飯‧麵」在2016年獲頒世界級餐飲指標米其林的一星肯定，也成為全世界最便宜的米其林一星料理，沒想到它卻在《新加坡米其林指南2021》意外落榜。

根據CNN報導，「了凡油雞」連續4年拿下米其林一星殊榮後，沒想到今年的米其林指南公布後，卻意外落榜，讓許多人大感詫異。該店已相當便宜實惠的餐點聞名，每晚油雞麵價格只要2.5美元（約台幣75元），從2016年摘星以來，每年都是榜上有名。

▲新加坡「了凡香港油雞飯麵」創辦人陳翰銘。（圖／達志影像）



「了凡油雞」接受訪問時表示，他們不確定米其林指南在今年沒有將其列入榜單的原因，「我們也明白每個人在選擇食物時都有自己的觀點，但我們也會繼續提供美味實惠的餐點，因為這就是我們的願景和使命。」同時也感謝顧客創立12年來的支持，未來將努力把星星贏回來。

創辦人陳翰銘曾表示，食物應該是每天新鮮準備的，不應該由中央廚房提供。而在「了凡油雞」摘星後，有許多企業前往表達收購意願，但陳翰銘始終沒有點頭，卻也曾開出3大收購條件，包含要有餐飲相關經驗、有海外拓點經驗，以及開價至少200萬新加坡幣（4600萬元新台幣）以上。