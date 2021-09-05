「準備好打第4劑」以色列防疫顧問：抗變異病毒疫苗估年底問世

▲以色列如今已有超過250萬人施打第3劑新冠疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列現已開打第3劑新冠疫苗，是全球第一個正式接種第3劑加強針的國家。依據該國國家新冠防疫顧問4日最新說法，因病毒未來仍將持續存在，要為接種第4劑疫苗做準備。

以色列時報報導，以色列如今已有超過250萬人施打第3劑新冠疫苗，從最初的60歲以上長者開始開放，到了上周，政府已把接種資格擴大至所有12歲以上以及5個月前施打第2劑者。國家防疫顧問薩卡（Salman Zarka）4日向媒體透露，「有鑑於病毒已經出現，且將持續存在，我們需要為接種第4劑疫苗做準備。」但他並未具體說明未來第4劑疫苗的施打時間。

薩卡說，接下來這波的疫苗加強針可能會做修改，藉此用更完善的方式，來預防像是具有高度傳染力的Delta變異株等病毒，「這就是我們從現在開始的生活，疫情一波接一波。」

事實上，薩卡8月時就曾提過類似想法。當時他說過，假如要從第4波疫情汲取教訓，那就是必須考量到多種新型變異病毒在未來可能引發的一波波疫情，「考量到這一點以及疫苗、抗體減少，未來似乎要每隔幾個月補打疫苗，可能一年一次，或5、6個月一次。」他預估，到2021年底或2022年初時，以色列就會提供更能有效對抗變異病毒的疫苗。

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