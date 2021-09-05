手機使用時間有望延長2倍！　德國擬強制廠商「提供7年系統更新」

▲德國希望手機製造商能提供至少7年的作業系統版本更新與零件維修，下同。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

德國政府計劃向歐盟提議一項新法案，要求立法強制智慧型手機製造商，為使用者提供至少7年的作業系統版本更新與零件維修，讓智慧型手機有類似於電腦的支持週期，將手機的使用時間延長2倍，不過卻慘遭智慧型手機製造商反對。

綜合外媒報導，歐盟原先打算要求智慧型手機製造商為消費者提供至少5年的作業系統更新支援，不過德國政府最近卻以「環境保護」為由，希望歐盟可以將時間延長到7年，讓智慧型手機有類似於電腦的支持週期，並延長手機的使用時間。

此外，德國也希望製造商能為使用者提供合理的零件維修價格，並在公佈了維修價格後，就不再隨意起價。報導稱，這項提議有望在2023年生效，並將手機的使用時間從目前的2.5到3.5年延長2倍。

然而，智慧型手機製造商卻對此法抱持反對意見。「數位歐洲」（Digital Europe）表示，目前有不少手機品牌已推動執行3年的安全更新和2年的功能更新計畫，足以滿足消費者的需求，另外製造商只需為維修人員準備電池和熒幕等零件就足夠了，因為其他零件，如相機、麥克風等，很少會出現故障。

「數位歐洲」是一個旗下成員包含蘋果、三星、索尼、微軟、Google、華為等61個品牌與37個國家貿易協會的歐洲組織，它是數位技術行業的代表，旨在確保行業的聲音可以在歐盟制定與實施政策時被聽見。

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