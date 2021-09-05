美國綠卡不管用了！數百人遭棄阿富汗　未被列入政府救援名單

▲儘管美國在撤軍前已盡量將所有公民撤走，但目前仍有數百名綠卡持有人被遺留當地，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登日前表示，至今仍有約200名美國公民在撤軍行動結束後被遺留在阿富汗，而政府也會設法盡快將他們救出。雖然美國還未公佈其明確的救援計劃，但有援救組織透露，滯留在阿富汗的實際人數比政府估算的數字還要多，因為政府並未將數百名綠卡持有者列入名單。

據美聯社報導，有救援組織透露，不少美國公民來不及在美國大使館關閉前與大使館取得聯繫，或是因為不想與親人分離，而導致他們至今依舊被留在阿富汗當地，也未被政府列入未來的救援名單內。除此之外，美國政府也並未將擁有永久居留權的綠卡持有者列入名單中。

救援組織表示，多數的綠卡持有者已在美國生活和繳稅多年，他們的孩子也都是美國公民，並且成為了美國社會的一分子，然而在拜登政府的名單內，這些綠卡持有者卻被狠心排除在外。曾與滯留阿富汗家庭聯繫過的卡瓊谷（Cajon Valley）聯合學區發言人霍華德表示，「我們將這些人拋在了數千英里外的壓迫性政權下，這是不正確的」，「更令人擔心的是，沒有人在找他們」。

救援組織「空運聯盟21」（Allied Airlift 21）負責人賈森（Mike Jason）指出，目前已有78名綠卡持有者和「空運聯盟21」取得了聯繫，如果要加上綠卡持有者配偶和孩子，這個數字將增至近400人，因此他們認為滯留在阿富汗的人數遠遠超過美國政府所估算的200人。

另一個救援組織「數位敦克爾克」（Digital Dunkirk）的成員皮列沙斯（Alex Plitsas）則表示，他本週共接到了6通電話，全都來自於沒有在大使館登記並受困阿富汗的美國公民，因此他懷疑，真正被遺留在阿富汗的美國公民可能比官方數字還要多上數百人。

曾在阿富汗擔任情報官員的普利塔薩斯（Plitsas）也指出，他在過去2週處理了100多名綠卡持有者試圖離開的申請，「綠卡持有者也是美國的人，他們應該像美國公民一樣受關注」，「目前這些名單正在慢慢流出，我預計滯留阿富汗的人數將大幅上升」。

加州共和黨籍國會眾議員伊薩（Darrell Issa）估計，至今阿富汗仍有500名美國人正在等待離開，如果算上他們的家人的話，人數可能會高達1000人，「除非我們持續撤離剩餘的美國公民及其他符合條件的人士，否則我們的工作就不算完成」。

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