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澳洲男衝浪到一半　「鯊魚突狠咬」慘死！3衝浪勝地急關閉

▲▼ 海邊,玩水,游泳,衝浪,海灘。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子衝浪卻遇到鯊魚襲擊，傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯省北海岸一名年輕衝浪男性5日上午遭鯊魚攻擊，已知手臂被咬傷，最終傷重不治。當地3處衝浪地點現已緊急關閉。

綜合澳洲人報、澳洲廣播公司等報導，事發於科夫斯港（Coffs Harbour）北邊的雪莉海灘（Shelly Beach），一名年約20、30歲的男子在水中5日上午11時之前就開始衝浪，豈料遇上鯊魚猛烈攻擊，手臂被咬傷。

當時現場的多名衝浪客及在場人士見狀趕緊衝上前幫忙，被襲擊的衝浪男最終被拖出水面。趕到現場的重症單位醫護則是趕緊替傷者實施心肺復甦術，但仍舊無法挽回他的性命，他最終在5日下午死亡。

居民阿姆斯壯（Aaron Armstrong）當時也在同個地方衝浪，且目擊該名男子當時被拖出水面的那一刻，「那真的很可怕」。他稱，那是他在當地生活20多年來，第一次聽到雪莉海灘發生的攻擊事件。

雪莉海灘距離科夫斯港約15分鐘車程，相當受當地衝浪客喜愛。依據科夫斯港救生員稍早透過臉書發文表示，因發生致命的鯊魚攻擊事件，當地3處熱門衝浪點已經關閉，「翡翠海灘（Emerald Beach）、雪莉海灘及寧靜灣（Serenity Bay）將停止所有水上活動，直到另行通知為止。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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