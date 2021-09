澳洲男衝浪到一半　「鯊魚突狠咬」慘死！3衝浪勝地急關閉

▲男子衝浪卻遇到鯊魚襲擊,傷重不治。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲新南威爾斯省北海岸一名年輕衝浪男性5日上午遭鯊魚攻擊,已知手臂被咬傷,最終傷重不治。當地3處衝浪地點現已緊急關閉。

綜合澳洲人報、澳洲廣播公司等報導,事發於科夫斯港(Coffs Harbour)北邊的雪莉海灘(Shelly Beach),一名年約20、30歲的男子在水中5日上午11時之前就開始衝浪,豈料遇上鯊魚猛烈攻擊,手臂被咬傷。

當時現場的多名衝浪客及在場人士見狀趕緊衝上前幫忙,被襲擊的衝浪男最終被拖出水面。趕到現場的重症單位醫護則是趕緊替傷者實施心肺復甦術,但仍舊無法挽回他的性命,他最終在5日下午死亡。

Shark attack at Emerald Beach. 30 year old bitten on the arm. @nbnnews pic.twitter.com/RJGLS0fMxP