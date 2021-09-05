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「台海恐成大問題」日相熱門接班人示警！　5國海上軍演聯合抗中

▲▼日本自民黨總裁參選人岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁參選人岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本下屆首相呼聲最高候選人、前外相岸田文雄（Fumio Kishida）接受《彭博社》採訪時表示，「台灣是美中對峙的前線……我有一種強烈預感，台灣海峽將成為下一個大問題」。與此同時，日本與美國、英國、荷蘭及加拿大也正在進行海上軍演，外媒分析，此舉是為了制衡中國。

岸田文雄3日受訪時說，隨著獨裁國家掌控更多權力，日本應向台灣以及其他共享自由、民主及法治價值的國家尋求合作。他也表示，日本為了自我防衛、應對來自北韓等周邊地區的威脅，很可能持續增加國防預算。

岸田文雄也被問及，若台灣發生緊急狀況，將會如何回應。他表示，日本僅會依法採取行動，但台海突發事件將對日本產生重大影響。

岸田文雄被視為鴿派人士，領導著自民黨內部一個曾以親中聞名的派系。他表示，該政策是根據當時外交情勢量身訂製，如今需要適應新的現實，「時代已經改變很多，中國也發生了變化。中國如今在國際社會上是重要存在，而我對於其專制態度有著各種擔憂」。

▲▼英國海軍最頂尖航母「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）停靠美國海軍橫須賀基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國航母「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）4日停靠駐日美軍橫須賀海軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

《共同社》報導指出，日本與美國、英國、荷蘭及加拿大2至7日展開名為「太平洋王冠」（Pacific Crown）的聯合海上演習，旨在實現「自由開放的印太地區」。其中，英國海軍最頂尖航母「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）也首次停靠駐日美軍橫須賀海軍基地。

雖然日本最大貿易夥伴就是中國，但越來越多資深政治人物公開談論台灣對日本安全的重要性，防衛大臣岸信夫6月表示，台灣與日本的國安直接相關，副首相麻生太郎也於7月坦言，面臨重大危機時，美國與日本將必須共同協防台灣，而類似言論都引發北京不滿。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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