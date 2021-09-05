紐西蘭恐攻嫌犯身份曝！2016年就列危險人物　因1理由無法驅逐出境

▲紐西蘭恐攻嫌犯薩姆蘇丁身份曝光。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

紐西蘭一名親伊斯蘭國（IS）的男子，在9月3日下午闖入奧克蘭一間購物中心，以貨架上的刀刃刺傷至少7人，並被趕到現場的警察開槍擊斃。由於這名男子擁有難民身份，因此外界事後一直無法得知其身份，直到4日晚間一名法官取消禁止令後，警方才能對外公開凶嫌的個人資料。

據路透社與《衛報》報導，這名32歲男子名為薩姆蘇丁（Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen），是一名來自斯里蘭卡的泰米爾穆斯林（Tamil Muslim）。2011年10月，當時年僅22歲的他持學生簽證入境紐西蘭尋求難民身份，並在2013年成功獲得批准。

▲紐西蘭恐攻爆發後，警方趕赴現場連開8槍將薩姆蘇丁擊斃。（圖／路透）

入境紐西蘭後，薩姆蘇丁受到IS意識形態影響，並自2016年開始在Facebook發表與武裝襲擊、戰爭暴力、暴力極端主義相關的文章，引起警方與安全部門的注意。2017年5月，薩姆蘇丁準備出發前往敘利亞的時候在奧克蘭機場被捕，警方搜查了他的公寓後發現，他藏有一把獵刀和不少與IS相關的物品。

2018年8月，薩姆蘇丁違反保釋規定購買刀刃，於是警方再次將他逮捕，並自今年7月開始，持續對獲釋後的薩姆蘇丁進行監視。2019年2月，紐西蘭政府發現，薩姆蘇丁在申請難民身份時使用了一份偽造文件，因此決定取消他的難民身份，薩姆蘇丁對審判決定提出上訴，但由於他的刑事審判要等到2021年5月才結束，因此政府不能立即將其驅逐出境。

薩姆蘇丁的案例被揭露後，人們質疑反恐法存有漏洞的聲浪愈發高漲，因為這個漏洞讓當局即使意識到薩姆蘇丁是危險人物，卻依然讓他逍遙法外。紐西蘭政府承諾，他們一定會收緊法律，「我們將持續審查移民法和反恐法，如果有任何可以改進的機會，我們一定會這麼做的」。

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