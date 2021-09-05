阿富汗性侵犯趁撤離混入德國　當局證實：20名高安全疑慮者已入境

▲圖為德國聯邦國防軍運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著塔利班接管阿富汗，當地大批人民撤離逃難至他國。然而依據德國政府的說法，現已知至少20名入境德國的難民過去有犯罪前科紀錄，被德國列入安全疑慮名單，其中罪名包括性侵、偽造文書等，且有4人曾被德國遣返。

德國之聲報導，德國在阿富汗的撤離行動，總共從當地接回4587人至德國，包括3849名阿富汗人、403名德國公民以及部分他國公民，而他國撤離班機也接走多名德國公民。依據原定計畫，撤離者應為前當地工作人員、民運人士以及其他需要受到保護者等，然而卻有至少20名高度安全疑慮人士也透過撤離行動進入德國。

內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）坦言，這20人可能當初在喀布爾時，因當地狀況緊急，所以沒有被檢查到文件，或甚至偽造文件。已知他們有犯罪前科，包括性侵、偽造文件等，其中4人過去曾被德國遣返。德國政府表示，依據公開逮捕令，有2名罪犯已被關入監獄，2名阿富汗人則受到相關單位監控。

▲ 美軍在阿富汗執行撤離任務。（圖／路透）

另一方面，美國的大規模撤離行動也從阿富汗帶走12.4萬人，其中許多人是透過中東軍事基地撤離，包括卡達首爾多哈的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。

美國一名軍官4日透露，美方現已從卡達境內撤離5萬7000多人，其中部分的人已入境美國，部分的人還在歐洲。消息指出，如今基地內剩不到1400名撤離者，其中多數會在4日搭飛機離開，只有一小部分需要接受醫療護理的人會留下，直到身體能承受撤離旅途為止。

現階段仍不清楚美國、歐洲撤離者人數的具體數字，但已知烏代德空軍基地一度容納1萬7500人，其中9名撤離者生下孩子。此外，部分難民沒有簽證，或正在申請美簽，暫時待在其他國家等待。

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