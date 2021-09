美出櫃部長領養2嬰！喜曬「溫馨全家福」　第一夫人獻祝福

▲美國運輸部長布塔朱吉(右)和丈夫查斯頓(Chasten)喜曬全家福,畫面溫馨(圖/翻攝自推特/@PeteButtigieg)



實習記者陳妙津/綜合報導

美國首位公開同性戀身分運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)上個月透露,將與丈夫查斯頓(Chasten)收養孩子升格當爸媽,他更在本月4日於推特分享兩人懷抱男嬰與女嬰的照片。年僅39歲的布塔朱吉不僅是美國首位公開出櫃的部長,也是首個公開出櫃、又在任內當爸的部長。

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax