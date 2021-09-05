剛辦完婚禮派對！小倆口旅行「新娘墜243公尺慘死」　嫌疑人是他

▲潔維德剛懷有身孕，就發生事故身亡。（示意圖／取自免費圖庫pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國31歲女子潔維德（Fawziyah Javed）去年12月與27歲丈夫完婚，並於上月底舉辦婚禮派對，接著前往愛丁堡度假。但本應該幸福美滿的新婚生活如今卻變了調，剛懷有身孕的潔維德在當地知名景點亞瑟王座發生事故，從大約800英尺（約243.8公尺）處摔落，當場死亡。警方現已逮捕一名27歲男子，但當局並未他的公開身分，已知他將於6日出庭。

綜合每日郵報、太陽報報導，潔維德平時在律師事務所上班，也參與慈善工作，並於2020年12月嫁給27歲丈夫卡什夫（Anwar Kashif），在8月30日舉辦婚禮派對。在派對結束後，小倆口31日下午搭火車前往蘇格蘭度假，看起來相當幸福，且她也剛懷孕。

▲潔維德公公透露，當時這對小夫妻去愛丁堡只是度假，並非蜜月。（示意圖／取自免費圖庫pexels，圖中人物並非新聞當事人）

然而就在9月2日晚間9時左右，潔維德從愛丁堡知名景點亞瑟王座（Arthur's Seat）墜落，儘管緊急救援人員趕到現場，但當時顯然已經來不及，當場死亡。警方認定，這宗案件疑點重重。

蘇格蘭警方表示，一名27歲男子與這起可疑死亡案件有關，已被逮捕起訴，同時搜索潔維德住處進行調查，以便釐清真相。當局表示，該名嫌疑人將於6日出庭。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜