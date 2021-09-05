　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

打完疫苗變富翁！美失業婦一覺醒來抽中5600萬　嗨喊：夢想實現了

▲▼美失業婦一覺醒來5600萬入袋。（圖／翻攝自Facebook／Congressman Andy Levin）

▲杜瓦爾成為密西根州疫苗樂透200萬美元得主。（圖／翻攝自Facebook／Congressman Andy Levin）

記者張方瑀／綜合報導

美國密西根州一名婦女竟在一夜之間變成百萬富翁，原來是她打完新冠疫苗後就獲得了該州的「疫苗樂透」的抽獎資格，也幸運成為2百萬美元大獎（約台幣5600萬元）的唯一中獎者。她也承諾，將會捐出部分獎金幫助社區改善精神心理醫療服務。

來自布盧姆菲爾德鎮（Bloomfield town）的杜瓦爾（Christine Duval）公開領獎時表示，她去年辭去了全職工作，幫助孩子們在家中進行遠距學習，她自己是在4月時接種了疫苗，沒想到會中大獎。杜瓦爾說，這筆錢能幫助全家實現夢想，除了支付3個孩子的大學學費、重新裝修住處外，她還會捐一筆錢來改善社區的精神心理醫療服務。

密西根州為了提升疫苗接種率，特別在暑假期間祭出百萬獎金的疫苗樂透計畫，只要施打過疫苗的成年人都能獲得一次抽獎資格。除了最大獎2百萬美元以外，還會抽出1名1百萬獎金（約台幣2800萬元）得主，還有30名5萬獎金（約台幣140萬元）得主，就連未成年的接種者也能獲得「大學4年獎學金」的抽獎資格。

州長惠特莫（Gretchen Whitmer）表示，這個抽獎計畫確實有助於該州的接種率在暑假時沒有下降，目前密西根州16歲以上的居民已經有65％施打了第一劑疫苗。

►疫苗越打越慢！專家曝「下一場突變危機」恐爆發　已接種者也危險
►浪費醫療資源！民眾信偏方狂吃「驅蟲藥」抗新冠　美救護車忙翻
►新冠病毒再變種疫苗恐失效！比利時7人、東京16人「接種2劑」染疫亡

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
波蘭贈40萬劑AZ有效期限曝！　陳時中「感謝口罩」成亮點
長榮染疫機師「315名接觸者」採檢出爐　還有45人檢驗中
快訊／長榮262機組員採檢出爐！　還有8人待檢
快訊／第三批COVAX「41萬劑AZ」今下午抵台！
快訊／2例本土「都在這一市」　同住夫妻接觸者50人
快訊／今增2例本土「匡列50人居隔」　4例境外！
LIVE／長榮機師是否染Delta？　陳時中最新說明
張立東十指緊牽啦啦隊女神！　1動作被男星抓包：很明顯
快訊／高雄男投宿汽車旅館　被發現陳屍浴缸
空服員搭防疫巴士不能上廁所　怒控：只發「紙尿片」應急
老公拿裸照威脅！混血嫩模「求助對話」曝　母：她被當沙包打
比基尼「翹臀妹」搭飛機片瘋傳！　網笑：至少有戴罩
棄癌妻同居小三！　富商淪落療養院「被離婚」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐西蘭恐攻嫌犯身份曝！2016年就列危險人物　因1理由無法驅逐出境

好友私藏淫片！他偷看驚見「主角竟是女兒」崩潰　1刀刺死戀童魔

美出櫃部長領養2嬰！喜曬「溫馨全家福」　第一夫人獻祝福

太空驚現不尋常X射線！神秘身世曝光　恆星「吞噬黑洞」引發大爆炸

打完疫苗變富翁！美失業婦一覺醒來抽中5600萬　嗨喊：夢想實現了

塔利班殺進最後一省　阿富汗反抗軍死守！稱已殲滅600塔利班戰士

鬼比新冠病毒可怕！他病癒還慘遭「關押停屍間」隔離：嚇到睡不著

特斯拉最低價69萬元電動車細節曝！馬斯克：不再配置方向盤、踏板

疫苗越打越慢！專家曝「下一場突變危機」恐爆發　已接種者也危險

浪費醫療資源！民眾信偏方狂吃「驅蟲藥」抗新冠　美救護車忙翻

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

5歲女兒亂入錄影報本名+生肖　秒變爆料現場！媽急忙切鏡頭

外送員見阿伯路倒！急報警求助 不顧餐點延遲 ...暖陪伴等救援

紐西蘭恐攻嫌犯身份曝！2016年就列危險人物　因1理由無法驅逐出境

好友私藏淫片！他偷看驚見「主角竟是女兒」崩潰　1刀刺死戀童魔

美出櫃部長領養2嬰！喜曬「溫馨全家福」　第一夫人獻祝福

太空驚現不尋常X射線！神秘身世曝光　恆星「吞噬黑洞」引發大爆炸

打完疫苗變富翁！美失業婦一覺醒來抽中5600萬　嗨喊：夢想實現了

塔利班殺進最後一省　阿富汗反抗軍死守！稱已殲滅600塔利班戰士

鬼比新冠病毒可怕！他病癒還慘遭「關押停屍間」隔離：嚇到睡不著

特斯拉最低價69萬元電動車細節曝！馬斯克：不再配置方向盤、踏板

疫苗越打越慢！專家曝「下一場突變危機」恐爆發　已接種者也危險

浪費醫療資源！民眾信偏方狂吃「驅蟲藥」抗新冠　美救護車忙翻

《爐石戰記》全新「傭兵戰隊」登場　魔獸宇宙角色隨你搭配！

機組員追加第三劑疫苗！指揮中心：確實有在考慮

半夜耳朵痛「竟是蟑螂鑽進去」　體型過大「卡鼓膜旁」狂扭逃不出

長榮「283名機組員」回溯專案採檢　262人採檢結果出爐！

小鐘糾纏2分鐘「與林襄擦出火花」　自曝首次挑戰躺了7天

相揪烤肉變20人大亂鬥！長按喇叭惹禍　35警力到場壓制

長榮染疫機師「315名接觸者」採檢出爐　還有45人檢驗中！

波蘭贈40萬劑AZ！陳時中戴「台波口罩」感謝　疫苗有效期限曝光

長榮機組員採檢出爐！　262位陰性、8人待檢驗

快訊／大稻埕碼頭驚傳「民眾酒後跳水失蹤」！消防急搜索

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

國際熱門新聞

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

皮包骨阿嬤被棄養丟在「大水溝裡」差點淹死

英國女王駕崩計畫外洩　民眾怒了

翹臀妹穿比基尼搭機　網：至少有戴罩

阿富汗飛行員求救：他們會殺了我們

全球「市值20大公司」14家在美國　專家：中國憑什麼制衡美國

波蘭贈台AZ疫苗貼文「秀國旗」被消失

我怕塔利班　塑膠袋梅西向偶像求救

駕崩準備計畫外洩　英國王室震怒

日本疫情煞不住！　日增1萬6000例

疫苗越打越慢！恐爆「下場突變危機」

美航母直升機墜海5失蹤　正式宣告「全數死亡」

幼子熟睡中嬰兒床突現「鬼手」

馬斯克：特斯拉電動車不再配置方向盤、踏板

更多熱門

相關新聞

廣州隔離酒店員工染疫　初判收垃圾時暴露

廣州隔離酒店員工染疫　初判收垃圾時暴露

廣東省廣州市5日通報1例本土無症狀感染者，廣州市疾控中心表示，該名感染者為入境隔離酒店的員工，初步判斷是在收集房客的垃圾時，意外暴露而被感染。

4月才爆華航案　醫「這次比較沒這麼擔心」原因曝

4月才爆華航案　醫「這次比較沒這麼擔心」原因曝

長榮機師染疫　北市匡26人採檢結果出爐

長榮機師染疫　北市匡26人採檢結果出爐

北市1境外回社區　被通知染Delta

北市1境外回社區　被通知染Delta

感謝波蘭贈疫苗台北101今晚點燈

感謝波蘭贈疫苗台北101今晚點燈

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗密西根州

讀者迴響

熱門新聞

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

時間到就開始燒！打完AZ「1時間點」瞬間虐全身

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

劉雨柔房事到一半「被貓搞破壞」老公瞬間傻眼

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

「政府不會做就換人」　館長嗆3+11又來

台中2空姐曾接觸確診機師　PCR結果出爐

長榮3機師確診「2空姐匡列」　網揪神秘數字

22歲混血美模墜樓卡牆亡！絕美厭世臉爆紅封女神

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

鄧佳華找到新工作！結局傻了：還沒給薪水

22歲嫩模被轟壞女人！羅母：人生被渣男毀了

更多

最夯影音

更多
路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了
39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面