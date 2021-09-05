打完疫苗變富翁！美失業婦一覺醒來抽中5600萬　嗨喊：夢想實現了

▲杜瓦爾成為密西根州疫苗樂透200萬美元得主。（圖／翻攝自Facebook／Congressman Andy Levin）



記者張方瑀／綜合報導

美國密西根州一名婦女竟在一夜之間變成百萬富翁，原來是她打完新冠疫苗後就獲得了該州的「疫苗樂透」的抽獎資格，也幸運成為2百萬美元大獎（約台幣5600萬元）的唯一中獎者。她也承諾，將會捐出部分獎金幫助社區改善精神心理醫療服務。

來自布盧姆菲爾德鎮（Bloomfield town）的杜瓦爾（Christine Duval）公開領獎時表示，她去年辭去了全職工作，幫助孩子們在家中進行遠距學習，她自己是在4月時接種了疫苗，沒想到會中大獎。杜瓦爾說，這筆錢能幫助全家實現夢想，除了支付3個孩子的大學學費、重新裝修住處外，她還會捐一筆錢來改善社區的精神心理醫療服務。

密西根州為了提升疫苗接種率，特別在暑假期間祭出百萬獎金的疫苗樂透計畫，只要施打過疫苗的成年人都能獲得一次抽獎資格。除了最大獎2百萬美元以外，還會抽出1名1百萬獎金（約台幣2800萬元）得主，還有30名5萬獎金（約台幣140萬元）得主，就連未成年的接種者也能獲得「大學4年獎學金」的抽獎資格。

州長惠特莫（Gretchen Whitmer）表示，這個抽獎計畫確實有助於該州的接種率在暑假時沒有下降，目前密西根州16歲以上的居民已經有65％施打了第一劑疫苗。

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