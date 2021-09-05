僅因一張照帥到離職！總統前「花美男保鑣」登韓綜　曝光爆紅秘辛

▲文在寅競選總統時一炮而紅的貼身帥隨扈崔榮宰。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

文在寅2017年競選第19屆總統時，一旁的貼身隨扈崔榮宰（최영재，音譯）因俊秀的臉龐、銳利深邃的眼神、酷似玄彬的長相，加上高挑修長的身材，某次被攝影鏡頭捕捉後在國內外意外爆紅，沒想到他考量到隨扈的工作特質後決定請辭，之後轉戰經營美髮院、親子咖啡廳。近日他再度登上綜藝節目，透露擔任候選人文在寅保鑣的幕後秘辛。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，崔榮宰今年39歲，過去曾被選進707特殊任務團（特戰部隊）擔任10年大尉，辭退文在寅隨扈一職後便轉戰美髮業，近期更在電視台Chanel A的真人實境秀「鋼鐵部隊」擔綱導師，向6組特戰隊傳達任務指令，他昨（4）日登上電視台JTBC綜藝節目「認識的哥哥」，說明他決定擔任文在寅隨扈的原因與一舉爆紅的關鍵契機。

▼文在寅競選時的貼身隨扈崔榮宰被鏡頭意外捕捉。（圖／翻攝自韓網）

▲崔榮宰榮登各大外媒。（圖／翻攝自韓網）

崔宰榮2017年僅憑一張眼神銳利的照片，便獲封「花美男保鑣」的稱號，此外更榮登紐約郵報、每日電訊報等各大外媒，其中紐約時報還引用該張相片，以「性感的韓國隨扈在網路上爆紅」的標題大篇幅介紹，最後還援引青瓦台關係人士的說法表示，「很不幸地，他已經結婚、且有2名女兒了！由於反應太過熱烈，他反而成為該被保護的對象。」

崔榮宰4日在節目上解釋該張相片被拍攝的原因，「所有的攝影鏡頭都聚焦在VIP座位，鎂光燈都聚集在需要被保護的對象，鏡頭根本沒有理由會照到我，但當時突然有一台攝影機正在轉動，而隨扈工作時需要全程緊盯拿著攝影鏡頭的手，那時我對著鏡頭瞪了一下，才意外被拍到那張相片，而我也因那張相片丟了工作。」

崔榮宰無奈表示，「當隨扈變得更有名，反而就無法再繼續工作了！」

崔榮宰8月22日也在電視台SBS的綜藝節目「我家的熊孩子」回憶起擔任文在寅保鑣的契機，「那時我保鑣的工作還算是自由職業，某天一位前輩打電話給我，問我要不要接隨扈的工作，只不過當時不能提早得知被保護對象的身份，一去才發現，原來是競選中的文在寅。」

►《D.P》真實版！韓空軍「拿螺絲電鑽」性侵學弟 當眾猥褻女長官

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast