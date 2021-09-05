鬼比新冠病毒可怕！他病癒還慘遭「關押停屍間」隔離：嚇到睡不著

▲泰國男子被獨自關押在寺廟火葬場停屍間進行隔離。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國新冠疫情逐漸趨緩，3日僅通報1.4萬起確診病例，為此總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）同意9月起放鬆29個府的部分管制措施。不過，武里南府一名35歲的男子在臉書上傳影片控訴，表示儘管他新冠肺炎病情已治癒，卻還是被當局單獨安排在寺廟旁火葬場隔離14天，嚇得無法入眠，他形容「鬼比病毒還更可怕」。

根據泰媒《泰叻報》（泰國日報，Thairath），該名男子名為加魯旺（Jaruwong Nilbanphot，音譯），本來是出身自猜也蓬府，妻子則是居住在武里南府農吉縣，他前往武里南府與妻子會面，並計畫與當地志工進行救援工作，然而先前他到農吉縣時卻被診斷感染新冠肺炎，儘管之後病情已被治癒，但他還是得被隔離14天。

地方官員派人觀察加魯旺的居家環境後，認為他住處空間狹窄，不適合隔離，於是主動提供隔離場所，要求加魯旺需於9月1日下午5點前到達。

沒想到，加魯旺按照官員給的地址前往隔離場所時卻被嚇壞，因為眼前竟然是一間寺廟的停屍間，一旁還有屍體火葬場。當他到達時，還親眼目睹工作人員正在清理現場。

▲泰國男子加魯旺接受當地記者採訪。（圖／翻攝自臉書）

他在影片中表示，「夜幕低垂加深了我的焦慮，因為四周寂靜無聲到非常詭異，環顧周圍就只有火葬場。我承認，我被嚇得睡不著，想要開車離開這個鬼地方，但又害怕觸法，所以我只能硬逼自己睡覺，只是蟋蟀的聲音吵到我無法入眠，直到清晨4點才終於睡著。」

該地官員奔南（Buntham Nontanok，音譯）解釋，之所以將男子關押在寺廟火葬場旁停屍間隔離，是因為該名男子是具有傳染風險的外省人士，且他的住處不適合進行隔離且當局沒有單獨的隔離居留場所，在與醫院協商下，警方才同意將之關押在停屍間，以確保其家人的安全。

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