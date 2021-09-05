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阿富汗女性上街示威求平等　塔利班丟催淚彈怒毆爆頭！駭人畫面曝

▲▼阿富汗女性示威。（圖／路透）

▲阿富汗多處爆發女性示威活動，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

阿富汗在過去1週內爆發了3次由女權活動人士舉辦的小型示威活動，要求塔利班維護女性工作與平等的權利。不過當這些女性示威者在手持標語行經總統府時，卻被多名塔利班成員武力驅趕，雙方爆發肢體衝突，更有女性慘遭毆傷。

▲▼阿富汗女性示威。（圖／路透）

綜合CNN與路透社報導，塔利班在接管阿富汗後，不斷對外宣稱將維護女性權益，但仍有不少女性無故被解職、甚至還有曾為前政府工作的女性因為害怕遭到清算而不敢出門。當地女權人士對此深感憤怒，分別於9月2日和4日在西部城市赫拉特（Herat）及首都喀布爾舉行示威活動，不過喀布爾的女性示威者卻在喀布爾的活動中慘遭武力驅趕，更爆發流血事件。

▲▼阿富汗女性示威。（圖／路透）

活動當天，約20名女性帶著自製的標語和布條，走上街頭爭取女性參政、工作、平等與受教育的權利。不料，當她們行經總統府時，塔利班成員卻對她們發射催淚彈，甚至還用槍支毆打這些女性的頭部，試圖以武力驅趕示威者。阿富汗新聞網站TOLO隨後公開影片，顯示塔利班成員為了阻止示威活動，不惜對女性示威者使出暴力手段。

從影片可見，當女性聚集在塔利班身邊表達訴求時，一名男子拿出來擴音器對她們說，「我們會將妳們的訊息傳達給上級」，沒想到下一秒就有塔利班分子過來用手將鏡頭遮住，但人們仍可聽到遠處開始傳來女性尖叫與咳嗽的聲音，顯示她們可能正被催淚彈攻擊，甚至還有一名女性大喊，「你們為什麼打我們？」

一個名為薩達特（Narjis Sadat）的女性也在網上公開了一段影片，聲稱她在參與示威活動時，被塔利班成員打得頭破血流。伊朗記者雅麗涅佳德（Masih Alinejad）在推特上寫道，「這就是塔利班對女性做的事，如果西方國家承認塔利班政權的話，那薩達特的遭遇將變成阿富汗女性的日常，請不要遺棄阿富汗女性。」

塔利班隨後駁斥了女性示威者的指責，塔利班文化委員會（Cultural Commission）主席賈拉爾（Muhammad Jalal）指出，這些示威根本就是在「企圖蓄意製造麻煩」，「這些示威者甚至不代表阿富汗0.1%的人」。

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