翹臀妹「只穿比基尼」搭飛機　超chill片瘋傳！網笑：至少有戴口罩

記者吳美依／綜合外電報導

美國一名金髮辣妹「一身輕裝」，只穿著比基尼、揹上小背包，就前往佛州邁阿密機場搭機，大方露出翹臀，側拍影片在社群媒體上瘋傳。網友們對此反應兩極，一些人認為沒什麼問題，另一些人卻大罵「愛刷存在感」，但也有網友笑說，「至少她有戴口罩」！

Instagram帳號「精神航空的人們」2日上傳影片，並且寫道，「當妳中午參加一場泳池派對，但必須趕上精神航空（Spirit Airlines）下午4點的班機」。金髮辣妹手上拿著隨身物品，一邊往前走，一邊查看航班資訊，看起來非常舒適自在。而周遭民眾似乎也司空見慣，沒有人對此感到驚訝。目前尚不清楚她是否成功搭上飛機，也不確定拍攝時間。

▲金髮辣妹只穿比基尼登機，但身旁的人看起來都很淡定。（圖／翻攝Instagram@humansofspiritairlines）



網友們紛紛留言，「嘿！她還是有遵循CDC的規定」、「我這輩子從來沒這麼想搭飛機」、「輕裝飛行對環境有幫助」、「歡迎她坐我旁邊」、「我不覺得有什麼問題啊」、「我完全支持這個。旁邊的人對她也沒什麼反應」。但也有人直接大罵「噁心」、「在跟我開玩笑嗎？」、「到底多想要獲得關注啊」？

美國聯邦航空總署（FAA）規定，所有2歲以上乘客都必須戴口罩才能進入機場或搭乘航班，此法規至少將延續到2022年1月18日，違者將被處以250至1500美元（約新台幣6905元至4.1萬元）的罰款。另據精神航空最新搭機規範，「若旅客赤腳、衣著不當，服飾猥褻、淫蕩或者冒犯他人，將被禁止登機或者被要求離開飛機」。

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