美林肯號航母直升機墜海5失蹤　搜救逾72小時宣告「全數死亡」

▲美軍MH-60S海鷹直升機墜海5機組員,被宣告全數身亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國海軍太平洋艦隊航空母艦「林肯號」一架MH-60S海鷹直升機,台灣時間1日於加州外海墜毀,當時僅1人獲救、5人下落不明;太平洋艦隊5日凌晨更新消息,美國海軍宣布5人已全數死亡,搜救任務將調整為其他復原行動。

太平洋艦隊官方帳號5日在推特發文指出,美國海軍已宣布5名失蹤機組員「死亡」,任務性質更改為復原行動;官方將於通知親屬24小時後,公布機組員身分。

綜合美聯社、《紐約時報》報導,太平洋艦隊發文時間距離搜救發起日已超過72小時,該搜救行動出動34架次飛機搜救,5架搜救直升機至少170小時的飛行時數,以及水面艦艇的協同搜救。

The U.S. Navy has declared the five missing crew members of this week's MH-60S helicopter crash in the Pacific deceased, and shifted from search and rescue efforts to recovery operations today. (1/2)