美林肯號航母直升機墜海5失蹤　搜救逾72小時宣告「全數死亡」

▲美軍MH-60S海鷹直升機墜海5機組員，被宣告全數身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國海軍太平洋艦隊航空母艦「林肯號」一架MH-60S海鷹直升機，台灣時間1日於加州外海墜毀，當時僅1人獲救、5人下落不明；太平洋艦隊5日凌晨更新消息，美國海軍宣布5人已全數死亡，搜救任務將調整為其他復原行動。

太平洋艦隊官方帳號5日在推特發文指出，美國海軍已宣布5名失蹤機組員「死亡」，任務性質更改為復原行動；官方將於通知親屬24小時後，公布機組員身分。

綜合美聯社、《紐約時報》報導，太平洋艦隊發文時間距離搜救發起日已超過72小時，該搜救行動出動34架次飛機搜救，5架搜救直升機至少170小時的飛行時數，以及水面艦艇的協同搜救。

The U.S. Navy has declared the five missing crew members of this week's MH-60S helicopter crash in the Pacific deceased, and shifted from search and rescue efforts to recovery operations today. (1/2) — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 4, 2021

該架海鷹直升機於台灣時間1日自航空母艦「林肯號」上起飛，在聖地牙哥（San Diego）周圍海域執行例行巡邏任務，但之後不幸墜落海面；同一天，「林肯號」上還有5名水兵受傷，目前狀態穩定。海軍對事發原因已展開調查，但海鷹直升機的墜毀和航母上的人員受傷，引起外界是否因直升機撞上航母導致墜毀的疑問。

MH-60S海鷹直升機一般載運4名機組員，執行任務包含戰鬥支援、人道災難救援，以及搜救行動。