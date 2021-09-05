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恐有秋颱生成！最新模擬大迴轉路徑曝　今起午後防強對流

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新美國模式模擬周五20時熱帶擾動又略往西調整，通過石垣島附近，將向北大迴轉（上圖左）；歐洲系集模式周五20時模擬風力能達到8級的機率，雖又再調高到40%至50%，但在台灣陸地的機率約在5%至20%之間（上圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／綜合報導

恐有秋颱生成？天氣風險公司總經理彭啟明表示，有些模式預測本周可能有熱帶擾動、低壓或颱風生成，「不過現在都還看不到影啦」，建議等到快變成熱帶性低氣壓再來看，這時間點可能是周二、周三。氣象專家吳德榮則說，今天（5日）、周一午後需注意「劇烈天氣」發生。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今和周一太平洋高壓減弱一些，水氣較多，花蓮、台東和恆春半島有不定時降雨，其他地區以午後雷陣雨為主，又以西半部和其他山區降雨機率較高。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周二到周五太平洋高壓增強，恢復炎熱穩定的天氣型態，午後雷陣雨範圍縮減，僅剩少部分西半部和各地山區；周六、周日有低壓雲系通過巴士海峽，花東和恆春半島又有不定時降雨。至於近期是否可能有颱風生成，他分析，目前沒看到比較明顯的熱帶系統情形，等到下周末之後再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一太平洋高壓偏弱，水氣多，大氣不穩定度較高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

吳德榮提到，周二至周四太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑，午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率；周五、周六太平洋高壓再減弱，熱帶擾動外圍水氣移入，對流增強，降雨範圍亦擴大，影響程度與熱帶擾動的發展與動向有關，有不確定性，需再觀察。

▼吳德榮提醒，今、周一午後需注意「劇烈天氣」發生。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

吳德榮分析，最新各國模式模擬，本周菲律賓東方海域有熱帶擾動活動，但各國模式模擬結果很分歧，美國模式模擬周五20時，熱帶擾動又略往西調整，通過石垣島附近，將向北大迴轉；歐洲系集模式（ENS）周五20時模擬風力能達到8級的機率，雖又再調高到40%至50%（巴士海峽），但在台灣陸地的機率約在5%至20%之間，意謂另有80%至95%的機率，8級風不會影響台灣，顯示出6天後的模擬，從宮古島、台灣至呂宋島機率皆存在。

吳德榮表示，除了路徑之外，另一構成威脅的關鍵在於，能否順利發展成「颱風」？或者僅是「熱帶性低壓」？模式還會持續調整，需繼續觀察。

彭啟明則指出，有些預測模式預測本周可能有熱帶擾動、低壓或颱風生成，「不過現在都還看不到影啦」，除非你不能接受任何一點點點風險，當然現在就可以注意這資訊。他建議，比較有用的資訊等到快變成熱帶低壓再來看，這時間點可能是周二、周三，屆時再來關注就可以。

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