「倫敦橋倒了」…伊麗莎白女王駕崩應變計畫外洩　英國民眾怒了

▲英國女王伊麗莎白二世和已故的丈夫菲利普親王。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國政治新聞媒體Politico近日披露了英國政府為「女王駕崩」的準備計畫，代號「倫敦橋行動」（Operation London Bridge），鉅細靡遺地公開伊麗莎白二世女王駕崩後10天的一切準備，激怒不少英國民眾。

根據被公開的計畫內容，當伊麗莎白二世女王駕崩後，女王私人秘書會在第一時間透過電話通知英國首相，並以「倫敦橋倒了」做為暗號；英國政府將女王駕崩之日稱為「D-Day」，屆時英國政府中樞所在地白廳將會立刻降下半旗。

提前曝光的計畫顯示，英國政府擔心如果沒有在宣布女王去世後10分鐘內降半旗，很可能會激怒公眾。另外，英國皇室官方網站也會立刻將背景改為黑色調，政府官方網站也會在頂部顯示黑色橫福，以表示哀悼之意。

女王駕崩當天晚上6時，現任英國王儲查爾斯將在與首相會面後，首次以國王身份向公眾發表談話，而追悼儀式則會安排在聖保羅大教堂舉行。在未來幾天內，公眾將有機會瞻仰女王遺容，而葬禮將會於10天後在西敏寺舉行，不過英國政府並不會宣布公眾放假。

根據RT News報導，英國民眾對於這份計畫被洩露的看法不一。社群媒體上部分網友批評談論女王駕崩是「惡趣味」、「令人作嘔」；也有網友諷刺說，如果政府應對疫情也有這麼完善的計畫就好了。也有網友抱怨說，「儘管制訂了計畫，我們仍然無法放假。」

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