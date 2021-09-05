我怕塔利班！「塑膠袋梅西」向偶像求救　想快點逃離阿富汗

▲阿富汗男孩阿瑪迪（Murtaza Ahmadi）因為用塑膠袋自製梅西球衣而爆紅。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

阿富汗男孩阿瑪迪（Murtaza Ahmadi）在5年前因穿著塑膠袋自製的「球王」梅西球衣而爆紅。如今阿瑪迪已經10歲，全家被困在在喀布爾無法撤離。阿邁迪透過媒體向偶像梅西喊話說，他很害怕塔利班，希望能幫助他到國外踢球。

2016年，當時年僅5歲的阿瑪迪，因為用藍白色塑膠袋自製梅西（Lionel Messi）在阿根廷國家足球隊的球衣而在網路上爆紅，甚至因此「美夢成真」，獲得一件梅西親筆簽名的10號球衣，還與偶像梅西見面。

綜合外媒報導，阿瑪迪一家屬於受塔利班迫害的哈扎拉人（Hazaras）少數民族，塔利班重新崛起後襲擊了他們居住的村莊，一家人只好逃難到喀布爾，結果被困在當地無法撤離。

阿瑪迪說向艾菲通訊社（Agencia EFE）說，「我被困在家裡不能出門，因為我非常害怕塔利班」，「我想搬到一個安全的地方，請幫助我逃離現在這種情況。」阿瑪迪22歲的姐姐馬赫迪婭（Mahdia Ahmadi）說，「我們受到威脅，沒有人保護我們，每當有人敲門時，弟弟都會認為是塔利班來了，跑去躲起來。」

阿瑪迪的家人透露，自從當年他們受邀到卡達與梅西見面後，網路上的名氣為他們全家帶來了麻煩，因為人們總認為他們賺了不少錢，不但受到威脅和騷擾，甚至擔心年幼的阿瑪迪會遭歹徒綁架。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘