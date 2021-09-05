全球「市值20大公司」14家在美國　財經專家：中國憑什麼制衡美國

▲財經專家黃世聰表示，全球「市值20大公司」14家在美國。（圖／翻攝YouTube／關鍵時刻）



記者林彥臣／綜合報導

美國包括在軍事、外交、科技、經濟、金融各領域，都以圍堵中國作為最高戰略指導原則。對此財經專家黃世聰在新聞節目《關鍵時刻》上指出，全球市值前20大的公司，其中有14家在美國，中國只有2家，「中國到底憑什麼制衡美國」。

主持人劉寶傑引言表示，國力的鬥爭一定要有領頭羊，現在出現非常有趣的對比，馬雲、馬化騰現在正在投閒散置，美國最有創意、最有能量的財團領袖，不管市庫克、貝佐斯、馬斯克他們都為下一代的科技戰爭做準備，而台灣在下一代個科技戰爭，也扮演重要角色。

▲黃世聰表示，美國的富豪正不斷突破人類的極限。（圖／翻攝YouTube／關鍵時刻）



黃世聰指出，一個國家要強盛的話，要看最有錢最聰明的人在做什麼，阿里巴巴的馬雲，現在去下鄉辦教育了，馬化騰現在退居二線，不斷捐錢，反觀美國這邊現在不斷突破人類極限，馬斯克與貝佐斯拚上太空，庫克方面也傳言要讓iPhone支援低軌道衛星通訊。

黃世聰接著分析，評斷一個國家的強弱，就看世界市值前20大公司，可以上榜幾間，其中美國就佔了14家，包括蘋果、微軟、Google等等，中國只有2家，台灣有1家台積電排上榜，歐洲上榜1家，南韓上榜1家，沙烏地阿拉伯上榜1家。

▲黃世聰強調，中國憑什麼制衡美國。（圖／翻攝YouTube／關鍵時刻）



黃世聰強調，全世界的版圖非常清楚，中國到底憑什麼制衡美國。

黃世聰還特別指出，全世界20大公司，台積電為什麼這個重要？因為包括蘋果、微軟、 Google 、亞馬遜、臉書、特斯拉幾乎都是台積電的客戶，所以這就是為什麼美國要牢牢的把台積電抓住。

劉寶傑補充，台積電可以說是未來美國科技競賽的軍火庫。

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