IS「披頭四」殘忍斬首美國記者　成員在美認罪！不可能判死原因曝

▲被伊斯蘭國（IS）殺害的美國記者James Foley，慘淪首名被該組織斬首的美國平民。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的基層4人小組因為講話帶有英國口音，而被稱為「披頭四」（Beatles）。其中一名成員柯提（Alexanda Kotey）於2日在美國維吉尼亞州亞歷山卓地方法院的法庭中對8項指控全數認罪，坦承謀殺4名美籍人質，最終宣判將於2022年3月4日，恐將面臨無法假釋的終身監禁。

▲另一名慘遭斬首的美國記者Steven Sotloff。（圖／達志影像／美聯社）

綜合英國BBC與美國CNN報導，37歲的柯提與同為「披頭四」成員的33歲艾謝赫（El Shafee Elsheikh）曾在倫敦參加911事件10周年抗議活動，呼籲釋放被關押的伊斯蘭激進組織囚犯，卻在抗議期間遭警方拘留而被認出身分。兩人涉嫌斬首美國記者James Foley、Steven Sotloff與救援人員Peter Kassig、Kayla Mueller，另外也涉及英國與日本公民的死亡。

▲IS基層小組「披頭四」（Beatles）的成員柯提（Alexanda Kotey）於2日在法庭中認罪。（圖／路透）

柯提、艾謝赫與另一名成員恩瓦濟（Mohammed Emwazi）從小在英國一起長大，曾是英國公民，目前已被吊銷公民身分，因為講著一口英國腔而被稱為「披頭四」。恩瓦濟2015年死於一場無人機襲擊，披頭四的第4名成員戴維斯（Aine Davis）在土耳其被捕入獄，柯提與艾謝赫則是持續逃亡至2018年1月才在敘利亞被庫德族擄獲，交由駐伊拉克美軍處置，去年10月帶到美國受審。艾謝赫預訂於明年1月踏上法庭面對訴訟程序。

報導指出，柯提與艾謝赫去年10月9日在獄中接受視訊問訊時，雙雙否認犯案，但柯提2日在強而有力的證據面前，終於向法官坦承謀殺等所有8項指控。媒體認為，柯提認罪的轉變可能代表今後他將配合檢察官調查，但目前仍不確定艾謝赫是否與美國當局達成認罪協議。美方先前曾承諾，即使兩人被美國法庭定罪也不會執行死刑，英國反恐單位此後才與美方共享了案件的關鍵證據。

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