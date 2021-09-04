塔利班慶祝奪最後1省！槍聲通宵連響「子彈狂飛」　17平民中彈身亡

記者葉睿涵／編譯

在塔利班宣稱拿下阿富汗最後一個省份後，不少成員都興奮得在首都喀布爾市區內對天鳴槍，慶祝這最終的勝利。不過有消息人士指出，塔利班罔顧人命、肆意狂歡的行為已造成17名平民中槍而死，另有41人受傷。

據俄羅斯衛星通訊社報導，塔利班接管阿富汗至今已逾半月，前副總統沙雷（Amrullah Saleh）與反塔利班傳奇領袖之子馬蘇德（Ahmad Massoud）卻仍不氣餒，率領反塔利班勢力死守最後據點龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。

▲塔利班成員對天鳴槍的行為已至少導致17名無辜平民死亡。（圖／路透）

塔利班3日宣布，他們已攻陷龐吉夏省，並完全控制住了阿富汗，讓不少成員興奮得對天鳴槍，徹夜狂歡慶祝勝利。一名醫護人員指出，塔利班人員罔顧安全，多次在深夜向天開槍的行為，已導致當地有至少17人死亡，41人受傷。

也有目擊者表示，對空鳴槍的事件不止發生在喀布爾，阿富汗多個省份也傳出槍聲，讓喀布爾的居民擔心，另一場戰爭恐怕將再度爆發。塔利班高層隨後批評了其成員對天鳴槍的行為，並要求所有成員立即停止朝天鳴槍，不要浪費彈藥或傷及無辜。

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