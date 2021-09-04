日本唯一「雙層新幹線」太舊了！10／1正式退休　鐵道迷超不捨

▲日本雙層新幹線「E4系」列車將於10月1日退役。（圖／翻攝自IG／jreast.niigata）

文／中央社東京4日綜合外電報導

日本境內唯一雙層新幹線「E4系」列車，因老舊及時速跟不上新型列車，將於10月1日結束定期班次引退，許多旅客與鐵道迷不捨，JR東日本公司推出相關企劃，要讓E4系光榮引退。

日本讀賣新聞報導，JR東日本公司的社群網站上，最近接連有旅客寫下旅遊回憶及感謝的留言，JR方面也可說罕見地推出相關企劃活動及紀念商品。

JR東日本公司新潟支社的官方社群平台Instagram上，最近貼出大量的旅客留言及鐵道迷所拍攝的照片與插圖等貼文。

有旅客說，「拿著紅包錢第一次一個人出遊，就是搭E4系的綠色車廂（相當於台灣高鐵商務艙）」、「最棒也是我最愛的新幹線，一輩子都不會忘記」。

東北新幹線與上越新幹線分別在1997年及2001年引進E4系新幹線列車，16輛編組可搭載1634人，以高速鐵路來說堪稱世界第一。

不過，E4系列車近年逐漸老舊，行駛速度也成問題。東北新幹線其他列車都在提速，甚至有最高時速達320公里的列車，但E4系最高時速只能到240公里。

JR東日本已依序引進單層新型車輛，東北新幹線的部分已在2012年9月結束E4系列車行駛，上越新幹線部分也決定引退。

JR東日本為回應對E4系依依不捨的旅客聲音，也開設專用網站介紹E4系的小知識，及從駕駛艙看出去的照片等，甚至還推出65種紀念商品。

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