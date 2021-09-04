塔利班拍片怒嗆美國：恐怖份子！　稱911全是「侵略政策後果」

▲ 塔利班將911事件歸咎於美國。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗，在美國911事件將滿20周年之際，釋出一段時長40分鐘的影片《勝利之力3》（Victorious Force 3），不僅歡慶這起恐怖攻擊，更指責美國為恐怖分子，批評其「殘忍及暴行」，認為美國應為劫機事件負責。

根據《太陽報》，這部影片2日透過阿富汗國營媒體RTA Pashto電視台推特帳號公開，旁白將長達20年的阿富汗戰爭歸咎於美國，「穆斯林國家阿富汗被迫挺身，反抗恐怖主義的美國及其盟友，以淨化國土上骯髒的存在」，並讚揚塔利班精銳的軍隊、聖戰士與自殺式襲擊者，稱他們「為捍衛自己的信仰、土地與獨立，願意做出任何犧牲。」

旁白提到，2001年9月11日的襲擊是「美國侵略穆斯林世界之政策的結果」，配上當時的資料畫面，同時強調，阿富汗並未參與其中。

蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）策畫911恐怖攻擊，因此成為世界頭號通緝犯，2011年被美國海軍海豹突擊隊擊斃。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）1日卻宣稱，沒有證據表明賓拉登與911有關，但也承諾，不會允許蓋達組織以阿富汗為據點。

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