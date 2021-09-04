墾丁天鵝湖飯店推「重機友善專案」搶攻後疫情商機　每房2200元起

▲墾丁天鵝湖飯店抓緊後疫情旅遊商機 。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

全台疫情趨緩，尤其南台灣控制的很好，國人紛紛奔向國境之南。墾丁天鵝湖飯店順勢推出大型重機友善住宿專案，吸引北中南東部旅行社業者專程南來簽約包銷，為後疫情二級警戒期間，開啟跨業整合帶來復甦新契機。

疫情期間大家都很悶，擁有大型重機車的騎士們平常馳騁於城市與鄉間浪漫慢遊，但疫情警戒以來這群騎士受到很大的束縛。騎士們喜歡南台灣恆春半島有山有海公路景緻。尤其最近又得利於「斯卡羅」影劇竄紅，墾丁八月中旬以來遊客熱潮再度浮現。

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墾丁天鵝湖飯店總裁林富男腦筋動得快，順勢推出「墾丁大型重機友善住宿專案」，專供紅黃牌大型重機使用，平日每房僅2200元起，還專為騎士設計一款限量版Taiwan First 防水防塵防曬牛津布車罩贈送給住宿的騎士，獲得中北部哈雷車隊很大的迴響。

▲專案吸引北中南東部旅行社業者專程南下簽約包銷。（圖／業者提供）

重機騎士感情相當濃厚而且互組車隊，地區性有隊長，在全台有總隊長，他們之間互相聯絡、互相支援、互相支持，非常團結。今天簽約儀式在高雄漢王洲際飯店一樓大廳舉行，簽約進行中由哈雷機車全台榮譽總會長劉明松暨同為哈雷女騎士的台北市旅行同業公會候任理事長、鼎運旅行社董事長陳怡璇共同號召下，來了三十幾部哈雷紅牌大型重機車衝場，場面相當狀觀，共同來支持「墾丁天鵝湖villa大型重機友善住宿專案」。

陳怡璇表示，墾丁天鵝湖villa飯店讀懂我們騎士心思，想要安穩、安全、安心的住宿環境，她都具備了。所以未來將要把她列入我們車隊的打卡點，當我們墾丁的驛站。

林富男表示，今天非常感謝來自全台旅行業者不辭辛勞南來高雄簽訂合作契約，天鵝湖飯店一秉分享分利分紅的原則共創三赢的局面，讓旅行社與騎士共有利益。他說，大型重機騎士有一定的潔癖，喜愛友善的環境，寧靜安逸的跨夜住宿品質，因為隔天還有一定的路程。重機停放需緊臨住房以求安心、車位要獨立而且平坦才方便進出。墾丁天鵝湖villa飯店正好具備獨棟別墅與靜諡，停車位平坦又獨立，非常符合大型重機騎士的需求。

▲只要騎紅、黃牌大型重機，平日每房僅2200元起。（圖／業者提供）

該項跨業整合包銷模式是由中華兩岸企業發展聯合總會總會長、飛行家旅行社董事長黃淑霞發起。她說，只有戰略團結才能迎向未来，她常年提倡台灣的旅遊業應進行跨界整合與進行數位轉型，也獲得經濟部優良商人的金商獎得主。她樂見天鵝湖飯店願意分享，所以邀請北、中、南、東四個區域，共11家旅行社同業與天鵝湖飯店簽訂該專案包銷契約書，一年度包銷3000套。本專案再透過旅行社來安排的旅行，不但可以自由行還可以運用數位科技平台，增加旅途中遊戲拿奬品的樂趣。

台灣觀巴協會理事長張龍麟表示，台灣觀巴同業主客群面向豐富1、2人即可成行，願意跨領域發展新市場。恰有天鵝湖飯店願意跨業分享，當然願意訂定包銷契約共享利潤。至於觀巴要與重機進行整合，是一項具有吸引力的課題，我中部地區旣有的客戶對於這個友善專案很是感興趣。

出席今天簽約的旅行社有元帥旅行社總經理張龍麟、翔天國際旅行社總經理陳柏勳、小林旅行社董事長王秀卿、行寳島旅行社執行長林美華、家樂福旅行社董事長顏靜華、瑞都旅行社董事長 高渝清、華信旅行社總經理李嫤茱、晶茂旅行社經理林惠蘭、麗緻國際旅行社副總經理吳佩真、鼎運旅行社董事長陳怡璇、飛行家旅行社董事長黄淑霞共11家。