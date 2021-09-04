太愛惡作劇！他溺水被誤會「演出來的」　朋友目睹滅頂瞬間也不救

Jovem que morreu afogado em lago pediu namorada em casamento três dias antes do acidente: 'Ainda não caiu a ficha' https://t.co/WQFSBOJRah #G1 #Tapiraí pic.twitter.com/F7ohfJQ5oh — G1 Itapetininga (@g1itapetininga) September 1, 2021

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西聖保羅一名21歲年輕男性8月26日和朋友相約到湖中游泳，由於湖面相當寬闊，他在折返途中突然抽筋，但由於男子平時就很喜歡對周遭友人惡作劇，當下朋友以為他又在開玩笑，後來才意識到他是真的溺水，過了1.5小時警消終於將遺體打撈上岸。不幸的是，3天前才答應男子求婚的未婚妻也目睹救援過程。

▲巴西年輕男子溺水，卻因為平常太愛玩笑，導致朋友誤以為他在惡作劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據英國《太陽報》與巴西G1新聞報導，來自聖保羅的21歲男子馬修斯（Matheus Rodrigues Araújo），平常就是個愛開玩笑、惡作劇的人，事發當天下午，馬修斯從健身房離開後傳訊息和未婚妻說，要和朋友到湖裡游泳，抵達後還發了湖邊的照片給她，結果因為湖的面積廣闊，當他折返游回來時突然抽筋，溺水後沉入水裡。朋友瑞斐拉（Rafaela de Sousa Silva）卻以為馬修斯在開玩笑，過了一段時間才驚覺有異。

等到瑞斐拉發現，這次並不是惡作劇，馬修斯真的溺水時，已經找不到他的人影，警消人員花了1.5小時才把馬修斯救上岸。未婚妻索莎（Larissa Souza）趕到現場，目睹了一切救援過程。索莎表示，「他渾身都是泥土，他們並沒有試圖急救，因為他已經在水裡待了太久。」索莎向媒體透露，他們已經交往2年，而且3天前，馬修斯才向她求婚，兩人共同約定好要在2023年完婚。

索莎說，「那天我們騎著摩托車從一場聯誼聚會離開，回程路上交通非常平靜，然後他停下摩托車，問我2年後是否願意嫁給他，事情就是這樣發展的，我們一起規畫了往後的生活，讓我覺得好像在作夢，沒想到，我突然在某一刻驚醒，他卻躺在這裡了。」瑞斐拉補充，馬修斯心地善良、工作認真，從不惹麻煩，最近買了一輛他非常想要的單車，甚至談到結婚，處於相當美好的人生階段。

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