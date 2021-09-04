德州「心跳法」禁懷孕6周墮胎！性侵亂倫也不准　6個保守州想跟進

▲德州「心跳法案」1日正式生效，禁止懷孕6周後墮胎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州「心跳法案」1日正式生效，禁止懷孕6周後墮胎，就連因性侵、亂倫受孕者也不例外。儘管引發各界抨擊，卻也受到保守派歡迎，目前已經有6個共和黨領導的州決定跟進立法。

根據《衛報》報導，德州宣布「心跳法案」在1日正式生效後，包含北達科塔州、密西西比州、印第安納州、佛羅里達州、南達科塔州和阿肯色州的保守派政府，似乎都打算跟進立法。這項歷史性的「心跳法案」禁止婦女在懷孕6周後墮胎，除非有立即性的危害，否則就連因性侵、亂倫受孕者也不例外。

▲德州2019年就有團體聚抗議墮胎限制。（圖／達志影像／美聯社）



過去幾年以來，保守派提出過各種不同的反墮胎法案，但都大多數都被最高法院擋下，但這次德州的心跳法案將刑事責任轉為民事訴訟，政府不主動出手出手執法，交由德州居民自行提告，任何墮胎提供幫助的人，包括醫師、載孕婦前往墮胎者，全都可能變成被告；成功提告勝訴者，還能獲得至少1萬美元（約新台幣28萬元）獎金，這筆錢將由被告支付。

阿肯色州墮胎支持網絡（Arkansas Abortion Support Network）聯合創始人兼負責人阿里（Ali Taylor）表示，若是該法在阿肯色州通過，該組織也會繼續提供合法的墮胎管道給需要的婦女，「此法會傷害到所有需要墮胎的婦女，我們絕不會容忍。」

▲仍有德州當地診所支持婦女合法墮胎權。（圖／達志影像／美聯社）



非營利組織「Naral Pro-Choice America」代理副總克里斯汀（Kristin Ford）則痛批了想匆促跟進立法的六個州，「德州『心跳法案』是對半個世紀前通過的『羅訴韋德案』（Roe vs. Wade）所訂下的合法墮胎權最嚴重的威脅，此項法案也不代表美國人的價值觀。」根據皮尤研究中心（Pew Research Center）5月份的調查，有59％的美國人支持婦女的墮胎權。

美國最高法院1973年做出「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）最終判決，在全美50州推動墮胎合法化。當時最高法院指出，地方政府應對墮胎權的限制採取嚴格標準，並提出「三階段標準」，包含在懷孕第1到第12周，由於胎兒不具有「母體外存活性」 (viability)，所以孕婦可在與醫生討論之後自行決定是否墮胎。

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