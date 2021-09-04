美國「第3劑疫苗」最快9月下旬開打！　知情人士：初步僅限BNT

▲ 美國即將推動加強劑接種計畫。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

一位知情人士透露，白宮追加施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗計畫很可能在本月展開，初步僅限輝瑞/BNT疫苗接種者，施打範圍比預期限縮。

路透社報導，美國總統拜登預計在本月20日展開1億劑追加劑施打計畫，但是除了輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗外，其他廠牌尚未獲美國政府核准施打追加劑。

美國生技公司莫德納（Moderna Inc）1日才開始提交數據給監管部門以申請批准，今天表示已完成提交。

美國食品暨藥物管理局（FDA）疫苗專家小組預計17日開會，討論輝瑞/BNT的追加劑計畫。

白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）今天接受美國微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時表示，莫德納似乎無法及時提供申請批准所需的資料，趕不及在20日展開施打追加劑。

他說：「或許會延後好幾週。我們不確定。」

嬌生公司（Johnson & Johnson）尚未向監管機構申請其單劑疫苗追加劑的批准，上週表示正與食品暨藥物管理局（FDA）討論中。

「紐約時報」（The New York Times）稍早報導，FDA和疾病管制暨預防中心（CDC）官員昨天建議白宮縮小追加劑施打的範圍。

▲ 洛杉磯一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）

鑒於Delta變異株的感染人數持續上升、完整接種疫苗者仍染疫，拜登政府擔心這是疫苗保護力正在減弱的徵兆，因此推動追加劑施打計畫作為重建群體免疫的方式。

白宮發言人馬爾（Chris Meagher）表示：「我們正在等待FDA與CDC顧問完整檢視、批准。」「一旦FDA與CDC批准與做出建議，我們已準備好執行計畫以截斷疫情的蔓延。」

知悉討論內容的消息人士透露，FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）與CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）昨天告訴白宮疫情協調官齊安茲（Jeffrey Zientz），FDA與CDC數週內或許可以決定，建議追加劑施打計畫初期僅限部分輝瑞/BNT疫苗接種者。

美國衛生官員8月曾表示，9月20日展開的第3劑施打計畫將普遍適用於輝瑞/BNT、莫德納疫苗完整接種者，但必須是至少在8個月之前完成接種者。（譯者：陳怡君／核稿：嚴思祺）