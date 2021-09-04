嬰兒床上「鬼手」伸出…寶寶監視器詭異轉向！母見驚悚1幕超毛

記者陳宛貞／綜合外電報導

為避免年幼兒女睡覺時發生意外，許多家長會在嬰兒房裝設寶寶監視器。英國東艾爾郡一對夫妻也在兒子床前裝上攝影機，未料孩子半夜熟睡時，螢幕中突然出現一雙「鬼手」揮動，接著鏡頭竟瞬間轉向一盞本該暗著的燈，令人毛骨悚然。

《太陽報》2日報導，這起事件發生於東艾爾郡德龍安（Drongan），39歲女子雪麗爾（Cheryl Scott）與丈夫羅伯特（Robert Thorrat）日前查看嬰兒攝影機在8月29日凌晨拍下的畫面，發現這段詭異經過。

▲ 嬰兒攝影機拍下詭異光影。（圖／翻攝自YouTube）

影片中可見，5個月大的小史卡特（Scott Thorrat）正躺在嬰兒床上熟睡，右方卻有二道圓柱形的光影不斷來回擺動，經過約15秒，這二道光往畫面左手邊一擺，鏡頭竟也跟著向左轉，拍下一盞被打開的燈光，嬰兒床則消失在畫面外。

這對夫妻表示，他們當時都已入睡，幾天後查看影片才發現這段畫面，認為家中發生超自然現象，因為他們睡前並未打開螢幕中那盞亮著的燈，且攝影機固定在嬰兒床正前方，照理說無法旋轉。

雪麗爾向《每日紀錄》表示，過去從未發生這種狀況，彷彿有一雙手在嬰兒床與一旁的抽屜櫃之間揮舞，「我確定那是鬼魂。羅伯特以前不相信有鬼，但他現在不那麼肯定了」，認為是她過世的祖母或爸爸回來探望孩子。

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