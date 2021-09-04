5歲男童遭園長「鎖娃娃車9小時」！　車內飆破50度活活熱死

▲倉掛冬生的班導雖然發現他當天並未到校，但卻沒有通知家長。（圖／fnn）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣中間市一間幼兒園7月一名園童被鎖在娃娃車內長達9個小時，最後因高溫不幸中暑身亡。當時負責開車接送孩童上下課的幼兒園長5日確定引咎辭職。根據警方調查，當時園長並未發現男童還在車上，就把車子停在露天停車場，經過長時間曝曬，車內溫度甚至超過50度。

根據《西日本電視台》報導，福岡縣5歲男童倉掛冬生原本就讀於中間市的雙葉幼兒園，7月29日搭著由園長駕駛的娃娃車到校後，卻沒有下車，但園長也沒有進行確認就將車門鎖上，並停在露天停車場下。當天男童的班導師雖然有發現他缺席未到，但是卻沒有向園長或是家長進行確認。

冬生就這樣被關在娃娃車內長達9個小時，被發現後早已中暑身亡。根據警方的現場還原，當時娃娃車因為停在露天停車場上且經過長時間曝曬，車內溫度可能突破50度，也就是說，男童根本就是被活活熱死在娃娃車上的。

釀禍的雙葉幼兒園園長5日將因此事卸任，而事故發生後，也出現多名家長要求轉校，拒絕繼續待在雙葉幼兒園。

該幼兒園因安全管理出現問題，警方已經以業務過失致死嫌疑介入調查。

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