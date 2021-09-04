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準人妻遭牧師下藥！無意識墮胎慘死　家屬怒押人「強制冥婚」

▲▼國外一名牧師狠心下藥迷昏未婚妻，只為了強迫她拿掉腹中胎兒，結果導致女子不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook／Anita Nenyenwa Uzoije）

▲國外一名牧師狠心下藥迷昏未婚妻，結果導致女子不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook／Anita Nenyenwa Uzoije，下同）

記者張寧倢／編譯

西非國家奈及利亞的一名男性牧師在農村創立教會，因而在當地小有名氣，沒想到，他竟然下藥迷昏自己的未婚妻，直接將人送往醫院強行墮胎，手術過程中出現併發症，未婚妻與家人未能見上最後一面就不幸慘死。家屬知情後，氣得要求警方放人，強迫牧師與未婚妻的遺體冥婚。

▲▼國外一名牧師狠心下藥迷昏未婚妻，只為了強迫她拿掉腹中胎兒，結果導致女子不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook／Anita Nenyenwa Uzoije）

▲牧師在冥婚儀式上，表情與態度輕浮，遭到死者友人批評。

根據《每日星報》報導，牧師桑代（Success Emeka Sunday）在奈及利亞奧韋里（Owerri）成立祈禱教會分支「Life Transformation Praying Ministry」，因此相當受到當地農村民眾的歡迎。5年前，桑代與歐克葉（Chioma Okoye）開始約會，交往到去年兩人終於達成結婚的共識，不僅開始籌畫婚禮，還下訂部分婚禮用品。不料，歐克葉卻在婚前意外懷孕，這對身為基督教神職人員的桑代來說，是不可接受的。

▲▼國外一名牧師狠心下藥迷昏未婚妻，只為了強迫她拿掉腹中胎兒，結果導致女子不幸身亡。（圖／翻攝自Facebook／Anita Nenyenwa Uzoije）

▲歐克葉生前照片。

桑代試圖說服歐克葉墮胎遭拒，今年2月，桑代竟假藉理由邀歐克葉自己家中，讓她喝下摻了迷藥的酒，接著桑代火速將失去意識的未婚妻送往醫院，強行要求醫師為她進行終止妊娠手術，不理會醫師勸阻。沒想到，歐克葉在手術中途開始吐血，出現嚴重併發症，無意識的她被以其他人的名義，轉往規模較大的聯邦醫療中心就醫。桑代後來通知未婚妻的家屬稱，歐克葉病得很嚴重，但在家人趕來處理之前她就不幸離世。

報導指出，原本桑代堅持不承認自己對未婚妻痛下毒手，直到驗屍報告顯示，歐克葉的體內殘留鎮靜劑後，家屬才懷疑她生前曾遭到桑代折磨，一群人質問之下，桑代終於坦承自己的病態行為。據歐克葉的友人烏周潔（Anita Nenyenwa Uzoije）發文指出，桑代起初遭到警方逮捕，但教會仍繼續任用他去傳教與進行宗教儀式，神學教師的學位也未遭拔除。

烏周潔表示，歐克葉的家人篤信基督教，哥哥也是一名牧師，因此他們強烈要求桑代必須在8月31日的喪禮上，對著歐克葉的遺體舉辦冥婚儀式，以維護她的名聲。桑代以完成冥婚作為條件被釋放後，喪禮當天竟穿戴墨鏡與拖鞋，一派輕鬆地到達現場。烏周潔說，「他自在地走著，就像沒發生過任何事一樣，但我們不會保持沉默。」

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