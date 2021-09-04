疫情撐不下去了！菲律賓航空申請破產保護令　重組可減550億負債

▲菲律賓航空公司在美申請了「第11章破產保護令」。（圖／翻攝自Facebook／Philippine Airlines）

記者葉睿涵／綜合報導

菲律賓航空公司（Philippine Airlines）4日發布聲明指出，該公司已在美國申請破產保護令，以協助該公司在新冠疫情的衝擊下，進行關鍵的重組計劃，不過該公司承諾，他們仍將繼續為其寶貴的客戶提供服務。

綜合路透社與《日經新聞》報導，在與債權人、供應商、股東等人達成協議後，菲律賓航空公司3日於紐約南區的一家地方法院，提交了其「第11章破產保護令」申請，希望通過重組計劃讓該公司的負債減少20億美元（約新台幣550億元），同時讓該公司的規模削減25%。

A note from our team: Philippine Airlines ​continues to serve our valued customers as we embark on a key stage of our recovery with the support of our stakeholders and the commitment of our personnel. ​ ​



For more information, please visit https://t.co/qyz7aCKmVf. pic.twitter.com/fveK7HCXqS — Philippine Airlines (@flyPAL) September 4, 2021

菲律賓航空公司指出，重組計劃還包括公司大股東陳永栽（Lucio Tan）的5.05億美元（約新台幣140億元）長期債務股權和債務融資，以及從新投資者身上獲取的1.5億美元（約新台幣41億元）債務融資，不過此重組計劃仍需獲得紐約法院的批准。

報導稱，菲律賓航空公司的母公司目光菲航控股（PAL Holdings）和菲航快運（PAL Express）不會受菲律賓航空公司的破產申請影響，而該公司的貿易債權人和供應商也不會受到重組影響。

菲律賓航空公司表示，新冠疫情對航空業造成極大影響，該公司申請破產保護令的目的在於戰勝困境；在破產保護令下，該公司將維持正常運作，乘客和員工也不會受到影響。目光菲航控股曾在6月期間表示，為幫助菲律賓航空度過疫情危機而制定的債務重組計劃已進入最後階段。

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