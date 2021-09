疫情撐不下去了！菲律賓航空申請破產保護令　重組可減550億負債

▲菲律賓航空公司在美申請了「第11章破產保護令」。(圖/翻攝自Facebook/Philippine Airlines)

記者葉睿涵/綜合報導

菲律賓航空公司(Philippine Airlines)4日發布聲明指出,該公司已在美國申請破產保護令,以協助該公司在新冠疫情的衝擊下,進行關鍵的重組計劃,不過該公司承諾,他們仍將繼續為其寶貴的客戶提供服務。

綜合路透社與《日經新聞》報導,在與債權人、供應商、股東等人達成協議後,菲律賓航空公司3日於紐約南區的一家地方法院,提交了其「第11章破產保護令」申請,希望通過重組計劃讓該公司的負債減少20億美元(約新台幣550億元),同時讓該公司的規模削減25%。

